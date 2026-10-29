Requisitos para ser maquinista de tren en España: estudios, edad, requisitos y cómo conseguir el título oficial

Conducir un tren es una de esas profesiones que despiertan curiosidad desde la infancia y que, además, ofrecen una salida laboral estable en un sector que necesita incorporar nuevos profesionales. Pero llegar a la cabina no es tan sencillo como sacarse el carnet de conducir. Para ser maquinista de tren en España hay que cumplir unos requisitos de edad, estudios y salud muy concretos, superar una formación específica y obtener un título oficial expedido por el Estado. Te contamos todo lo que necesitas saber.

Qué título se necesita para ser maquinista

En España, la profesión de maquinista está regulada por la Orden FOM/2872/2010, que establece las condiciones para obtener los títulos que permiten conducir trenes. El documento imprescindible es la licencia de conducción de vehículos ferroviarios, que expide la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), dependiente del Ministerio de Transportes. Esta licencia acredita que el maquinista cumple los requisitos mínimos de formación, salud y competencias, y es válida en toda la Unión Europea.

La licencia, sin embargo, no basta por sí sola para conducir cualquier tren. Una vez contratado, el maquinista necesita además un certificado de conducción, que emite la empresa ferroviaria en la que trabaja, y unas habilitaciones específicas para cada tipo de tren y para cada línea por la que va a circular. Es decir, la licencia es el carnet general y el certificado es la autorización para conducir en una empresa concreta.

Edad mínima para ser maquinista

El primer requisito es la edad. Para obtener la licencia hay que haber cumplido 20 años en el momento de presentarse al examen oficial de la AESF. Eso significa que se puede empezar la formación antes, siempre que al llegar a la prueba final ya se tenga esa edad.

Lo que no existe es un límite máximo de edad. Cualquier persona que cumpla el resto de requisitos puede acceder a la formación, lo que convierte esta profesión en una opción interesante también para quienes buscan un cambio de rumbo profesional a mitad de su carrera.

Qué estudios hay que tener

Para acceder a la formación de maquinista es necesario contar, como mínimo, con el título de Bachiller o de Técnico de Formación Profesional (FP de Grado Medio), o con una titulación equivalente a efectos laborales. No hace falta una carrera universitaria ni estudios técnicos específicos relacionados con el ferrocarril.

Quienes hayan estudiado fuera de España deberán homologar su título para poder presentarlo ante la AESF. Además, si el castellano no es su lengua materna, tendrán que acreditar un nivel B1 de español mediante un certificado de un centro de idiomas oficialmente reconocido. Tampoco es necesario tener el carnet de conducir de coche: la normativa no lo exige.

El certificado médico: un requisito clave

Uno de los requisitos más importantes es el Certificado de Aptitud Psicofísica (CAP), que debe expedir un centro médico homologado por la AESF. Este reconocimiento comprueba que el aspirante reúne las condiciones físicas y psicológicas necesarias para conducir un tren con seguridad, como una buena visión y audición, y la ausencia de enfermedades que puedan comprometer la seguridad de la circulación.

La mayoría de los centros de formación exigen tener este certificado con resultado de apto antes incluso de matricularse en el curso, y debe estar en vigor durante toda la formación y en el momento del examen oficial. Por eso, antes de invertir tiempo y dinero en el curso, es recomendable superar primero el reconocimiento médico.

La formación: un curso en un centro homologado

Con los requisitos anteriores cumplidos, el siguiente paso es realizar el programa de formación aprobado por la AESF en un centro de formación homologado. Hay centros que dependen de las propias empresas ferroviarias, como la escuela de Renfe, y centros privados especializados en distintas ciudades de España.

El curso combina formación teórica, con materias como la normativa de circulación, la señalización o el funcionamiento del material rodante, y prácticas en simuladores y en trenes reales. Su duración ronda los diez meses en la modalidad más completa, aunque varía según el centro. Al terminarlo, el alumno obtiene el derecho a presentarse al examen oficial de la AESF.

El examen oficial de la AESF

Para conseguir el título hay que superar dos pruebas oficiales realizadas por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria: un examen teórico tipo test y un examen práctico de conducción en un tren real. Según informan los centros de formación, la AESF convoca actualmente estas pruebas dos veces al año, en los meses de febrero y septiembre.

Quien supera ambas pruebas obtiene su licencia, que tiene una validez de 10 años, aunque para mantenerla el maquinista debe superar reconocimientos médicos periódicos. A partir de ahí, ya puede buscar trabajo en una empresa ferroviaria, que se encargará de completar su formación y de darle el certificado y las habilitaciones correspondientes.

Licencia, diploma y certificados A y B

Dentro de la profesión existen dos niveles de certificado de conducción. El certificado de categoría A solo exige la licencia y permite conducir vehículos de maniobras, trenes de trabajo y maquinaria de mantenimiento de la vía, a una velocidad máxima de 60 km/h y hasta 140 kilómetros de distancia de la base. Es el nivel de entrada a la profesión.

Para conducir trenes de viajeros o de mercancías, que es lo que la mayoría de la gente asocia con ser maquinista, se necesita el certificado de categoría B. Para obtenerlo hace falta, además de la licencia, el diploma de conducción, que también expide la AESF. Muchos centros ofrecen un curso conjunto para conseguir licencia y diploma a la vez, que es la opción más habitual para quien quiere trabajar como maquinista de trenes de pasajeros.

Cómo trabajar de maquinista en Renfe y otras empresas

Con la liberalización del ferrocarril, hoy hay varias empresas que contratan maquinistas: Renfe, las operadoras privadas de alta velocidad, las empresas de transporte de mercancías y otras compañías del sector. Algunas forman a sus propios maquinistas en escuelas internas y otras contratan a profesionales que ya tienen la licencia.

En el caso de Renfe, al ser una empresa pública, el acceso se realiza a través de convocatorias públicas de empleo, en las que se valoran los requisitos y se superan distintas pruebas de selección. Algunas empresas privadas ofrecen incluso la formación a cambio de un compromiso de permanencia en la plantilla una vez obtenido el título, una vía interesante para quienes no pueden asumir el coste del curso por su cuenta.

Ser maquinista no es un camino corto ni barato, pero sí uno de los pocos oficios en los que, con una titulación de Bachiller o FP y algo menos de un año de formación, se puede acceder a un empleo estable y con demanda. El orden lógico es pasar primero el reconocimiento médico, elegir bien el centro de formación y preparar a conciencia el examen de la AESF. A partir de ahí, la licencia abre la puerta a Renfe, a las nuevas operadoras de alta velocidad o a las empresas de mercancías, y lo que queda por delante es lo que de verdad hace al maquinista: años de experiencia en cabina.