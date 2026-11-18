El CD Tenerife, con su goleada (2-5) al CD Badajoz; el CE Sabadell, con su victoria por 0-3 ante el Utebo FC, y el RCD Mallorca, sufriendo para ganar por 1-3 al CD Alcoyano en la prórroga, se han clasificado para la segunda ronda de la Copa del Rey. La primera ronda ha terminado este miércoles después de semanas con el calendario deslavazado por varios motivos, como el accidente de Urda o el fallecimiento de Jesús de Miguel. Una primera ronda que empezó el 27 de octubre. El lunes 23 de noviembre será el sorteo con los cuatro equipos de la Supercopa todavía exentos.

En el Estadio Nuevo Vivero, digiriendo aún su tragedia, el Tenerife dedicó al cielo otro triunfo, como el del pasado domingo ante la AD Ceuta (2-0) en su regreso a la competición tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda. Y en esta ocasión, encarriló su nueva victoria con dos goles de Grant-Leon Ranos y uno de Juanjo Sánchez en poco más de media hora.

Aunque un tanto de Carlos Beitia nada más empezar la segunda mitad y la expulsión de Roko Jureskin animaron al Badajoz con la remontada, el 1-4 de Iván Chapela en el 69′ truncó el sueño pacense. Eso sí, hubo tiempo de ver dos goles más antes de la conclusión, uno de Jorge Barba para los locales y uno de Víctor Moreno en el tiempo de descuento para redondear el 2-5.

En el Campo Municipal de Santa Ana, el Sabadell no acusó sus numerosas bajas y reservó billete para la siguiente ronda copera con goles de Nikolay Obolskiy (10′), Alain Ribeiro (25′) y Yanis Rahmani (38′). Poco le importó al equipo arlequinado que Gastón Valles fallase un penalti en la segunda mitad de un partido que se cerró con la expulsión de Diego Royo.

El otro representante de la Liga Hypermotion que este miércoles estaba en liza, el Mallorca, sufrió bastante durante su cita en Alcoy. Abrió el marcador Abdón Prats con un voleón de zurda desde la frontal del área en el 18′, pero empató Guille Andrés justo antes del descanso remachando un pase ‘de la muerte’ de Pablo Carbonell a raíz de un rechace tras un tiro.

Pese al aguante del Alcoyano en el segundo periodo del encuentro, El Collao se llevó un mazazo moral cuando en el 107′ se anuló un gol a Loren Fernández por fuera de juego y en el ataque siguiente Adam Buksa marcó el 1-2 para los bermellones. Y ya en el tramo final de la prórroga, Adrián Fuentes consiguió el definitivo 1-3, con asistencia de Pablo Torre.

Además, también superó los 1/64 de final el FC Cartagena tras derrotar por 1-2 al Deportiva Minera en la prórroga, junto al Club Portugalete y al Reus FC después de tumbar en sendas tandas de penaltis al Real Unión de Irún (0-0/4-1) y al Barakaldo CF (1-1/4-3), respectivamente.

Estos son los equipos clasificados para la segunda ronda de la Copa del Rey

La segunda ronda de la Copa del Rey se sorteará el próximo lunes 23 de noviembre y se disputará entre los días 1 y 3 de diciembre. Los cuatro equipos de Supercopa siguen exentos en esta ronda. Estos son todos los equipos clasificados:

Primera División

Elche

Villarreal

Rayo

Getafe

Osasuna

Málaga

Athletic

Sevilla

Racing

Deportivo

Alavés

Valencia

Levante

Betis

Celta

Segunda División

Girona

Almería

Las Palmas

Ceuta

Eldense

Granada

Valladolid

Sporting

Castellón

Burgos

Andorra

Cádiz

Eibar

Leganés

Albacete

Sabadell

Mallorca

Tenerife

Primera Federación

Europa

Sant Andreu

Mirandés

Cultural

Ponferradina

Rayo Majadahonda

CD Extremadura

Zaragoza

Huesca

Zamora

Coria

Antequera

Real Jaén

Cartagena

Segunda Federación