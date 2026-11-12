Betis y Levante se salvan in extremis y en la prórroga de no caer en la primera ronda de la Copa del Rey

Betis, Levante y Albacete son otros tres equipos que se han clasificado para la segunda ronda de la Copa del Rey. En partidos aplazados por el terrible accidente de tren en Urda y/o por la muerte de Jesús de Miguel, estos encuentros se han jugado en época de selecciones -incluso coincidiendo con el encuentro de España en Praga- y casi ha habido sorpresas.

Mientras el Albacete, equipo de Segunda División, sí ganó con comodidad por 0-3 al Calvo Sotelo Puertollano, Betis y Levante sufrieron muchísimo para eliminar a equipos de categorías inferiores. Los dos equipos han tenido que ir a la prórroga y en los dos casos los goles clave han sido en los últimos minutos del partido o de la prórroga.

El Betis, por ejemplo, ganó al Navalcarnero (en un partido jugado en Alcorcón) en la prórroga, por 2-3 y con el gol del empate (el 2-2) en el minuto 92, en tiempo de descuento, obra de Rodrigo Marina. Este canterano salvó el desastre del equipo verdiblanco, que rozó el desastre en el sur de Madrid.

El equipo entrenado por Pellegrini se adelantó con un gol de Riquelme nada más arrancar el partido, en el minuto 5, pero en la segunda parte se desconectó hasta el punto de que el Navalcarnero, equipo de Segunda RFEF (cuarta categoría del fútbol español), dio la vuelta al partido con goles de Leis (49′) y Vázquez (79′). En la prórroga, otra vez Riquelme, salvó al Betis, que se clasifica para la siguiente ronda con muchísimo sufrimiento.

Más le costó al Levante, en su caso ante un equipo de inferior categoría, el Tarancón, que milita en Tercera RFEF (quinta categoría). El equipo valenciano también se clasificó para la segunda ronda de la Copa del Rey con un tanto de Dela, y de penalti, en el minuto 124. Es decir, en el último minuto de la prórroga. Antes, el Tarancón fue ganando por 1-0 con un gol de Nieto en el minuto 53, empatado por Ratkov para el Levante en el 80′.

De esta primera ronda de Copa del Rey todavía quedan siete partidos por disputarse, aplazados por el accidente de Urda y el fallecimiento de Jesús de Miguel. Son los duelos: Salamanca UDS – Celta de Vigo (este viernes, 13 de noviembre), Portugalete – Real Unión, Utebo – Sabadell, Alcoyano – Mallorca, Badajoz – Tenerife, Deportiva Minera – Cartagena y Reus – Barakaldo (todos ellos el miércoles, 18 de noviembre).