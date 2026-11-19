La primera gala de GH VIP 9 ha recuperado el sentido del gran espectáculo al que Telecinco nos acostumbró durante décadas (sin infravalorar las estupendas últimas ediciones de Supervivientes). Con un casting pagado de rostros clásicos de Telecinco, el reality ha debutado este miércoles 18 de noviembre con momentos más que gozosos. Entre los más destacados, hay que señalar el reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. El presentador, muy dolido, le ha echado en cara a la que fue su amiga y compañera de Sálvame todo lo que ella ha dicho sobre él en los últimos años.

Tras la cancelación de Sálvame en mayo de 2023, el único que siguió trabajando en Telecinco fue el presentador original del formato, Jorge Javier Vázquez. Muchos de los colaboradores se fueron a otras cadenas y en especial a TEN, donde se hizo el programa Ni que fuéramos. Desde allí, y más adelante también, Belén Esteban no dudó en criticar a Mediaset y a Vázquez, con quien había mantenido una amistad de 20 años.

Hace tiempo, pues, que el catalán y la de Paracuellos no se dirigen la palabra y su reencuentro ha sido uno de los platos fuertes de la primera gala de Gran Hermano VIP 9.

Antes de que Belén entrara en la casa, se ha reunido con el presentador en el plató y él ha empezado diciéndole lo muy decepcionado que se ha sentido con ella: «Crees que tú a mí nunca me has importado, Belén, ¿de verdad?». Vázquez ha sacado una libreta en la que había apuntado todo lo que su amiga había soltado sobre él en los últimos tiempos. «He tenido que repasar con gran dolor de mi corazón cosas que has dicho de mí, como que Él nunca ha sido más que yo , a lo mejor yo he sido más que él y él no lo ha podido soportar».

Belén ha contestado, visiblemente afectada, que: «Si yo lo dije, es porque lo sentía. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Creo que tú me has querido a tu manera, que es distinta a cómo yo quiero. Ha habido épocas en las que hemos estado bien y otras muy mal».

Vázquez ha contrarestado y ha confesado a alguien que pocos sabían: «Yo fui la primera persona que hizo el primer movimiento para que tú volvieses a esta cadena, seis meses después de que os despidieran,y pusieseis a parir a Mediaset desde otra cadena. ¿Crees que si no me importaras hubiera movido ficha para que volvieras?».

QUE JORGE JAVIER HIZO MOVIMIENTOS PARA QUE BELÉN ESTEBAN VOLVIESE A MEDIASET ESTOY FLIPANDO #GHVIPEstreno https://t.co/1JDmQrwxuz — SALVAMISTA BELENISTA ✨ (@elfrikidelatv_) November 18, 2026

Vázquez ha continuado con su discurso y le ha dicho a Belén: «Después de 20 años hemos vivido realidades distintas. Yo jamás he tenido una rivalidad contigo. Ha sido al contrario. Para mí, has sido una compañera maravillosa y me apena que llegaras a pensar esto. Pensaba que hacíamos un gran equipo y no entendí que dijeras estas cosas».

Belén, muy incómoda, solo se ha atrevido a admitir que todo lo que decía el presentador era verdad, pero él ha continuado diciendo: «Yo estaba muy cabreado y dije que no quería volver a trabajar contigo. Dije que no quería volver a verte. Cuando me hablaron de GH VIP, dije que no lo presentaba cuando supe que venías, pero, al final, me dije que no iba a jugar con el pan de nadie·».

«Estoy muy dolido. Otras personas que me he encontrado me la pelan, pero tú no. Tú has sido una persona muy importante en mi vida», ha dicho Vázquez antes de asegurar que: «Cuando os echaron, me quedé muy solo porque me quedé solo. Han sido años muy jodidos. ¿Sabes lo que más me cabrea? Que después de todo, lo que más me apetece ahora es darte un abrazo».

Los dos, se fundieron en un abrazo muy sentido y Vázquez le ha pedido a la concursante que lo dé «todo» dentro del reality.