La primera gala de Gran Hermano VIP 9 ha empezado de la mejor manera posible, recuperando el gran esplendor de los realities de Telecinco, aquellos que explotaban la diversión, el escándalo y ofrecían auténtico espectáculo. La primera concursante en entrar a la casa ha sido Karmele Marchante, excolaboradora de Sálvame, quien se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez después de haber protagonizado juntos muchas guerras mediáticas. El presentador no se ha cortado y le ha dicho a la periodista todo lo que opina de ella.

Cuando el pasado jueves 6 de noviembre, durante la gala de Supervivientes All Stars 3, Jorge Javier Vázquez confirmó que, como ella misma anunció dos días antes (reventando la exclusiva de la cadena), Karmele Marchante iba a ser concursante de GH VIP 9, el presentador dijo: «Me hace mucha ilusión que vaya Karmele Marchante por todas las cosas bonitas que ha dicho de mí. Lo último que dijo de mí, entre otras cosas, es que me llamó enano, psicópata…».

Había grandes expectativas ante el reencuentro entre ambos comunicadores y Vázquez ha cumplido con el morbo de los espectadores desde el primer momento.

Karmele ha entrado la primera al programa de Telecinco y, desde el confesionario, donde había un perro robótico (la nueva mascota del concurso) ha tenido una conexión en directo con el presentador, quien le ha dicho de primeras. Sí, hola. Soy Jorge Javier: enano, psicópata, grasiento y dictador en horas libres». Vázquez hacía referencia a unos tuits que Marchenate publicó hace años tras abandonar Sálvame de malas maneras.

Karmele se ha limitado a sonreír, a lo que Vázquez ha continuado repasando los insultos que la periodista le ha dedicado en alguna ocasión, como que era «un enfermo de ego».

Ante esto, Karmele le ha pedido a Vázquez que no hablen del pasado y él se ha indignado, «Me parece acojonante. Lo que más me ha llamado la atención es que dices que yo tenía que haberme arrepentido. ¿Arrepentido de qué, Karmele?», ha dicho Jorge Javier antes de volver a repetir todos los insultos que ha recibido de Marchante.

Pero el presentador de Gran Hermano ha subido la apuesta y le ha dicho a su concursante: «Para mí sigues siendo, Karmele, una de las peores personas que he conocido en mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Has dejado un reguero de cadáveres y no solo en Sálvame, sino a lo largo de toda tu carrera profesional.

«Estoy muy contento porque creo que la casa de GH VIP es el lugar en el que debes estar y no salir nunca de él», ha finalizado el presentador.