Jorge Javier Vázquez ante la entrada de Karmele Marchante en ‘GH VIP 9’: «Me llamó enano y psicópata»

Este jueves 5 de noviembre, Jorge Javier Vázquez ha reaccionado en el directo de Supervivientes All Stars 3 al fichaje de Karmele Marchante como nueva concursante de Gran Hermano VIP 9. El presentador ha contado, en su tono irónico habitual, que no terminó muy bien su relación con la que fue su colaboradora en Sálvame, pero que la espera «con todo el cariño que se merece».

Telecinco ya está preparando la novena temporada de Gran Hermano VIP 9 como sustituto de Supervivientes All Stars 3. Ya se están filtrando algunos nombres de concursantes famosos que se encerrarán en la casa más famosa de la tele y uno de ellos ha sido el de la periodista Karmele Marchante.

La entrada de Karmele en ‘GH VIP 9’

El miércoles 4 de noviembre, desde sus cuentas oficiales en redes sociales, Gran Hermano comenzó su clásico juego de pistas para que la audiencia adivine una a una la identidad de los concursantes. El primer mensaje está protagonizado por la fotografía de un yogur. Recordemos que Karmele Marchante era conocida por merendar yogures en directos mientras trabajaba en Sálvame y más recientemente en De lunes a viernes. Es lógico, por tanto, que muchos usuarios de las redes sociales señalaran a la periodista.

La propia Karmele, adelantándose a la confirmación oficial de Mediaset, confirmó la noticia en el directo de El sótano en TEN cuando la llamaron por teléfono.

La reacción de Jorge Javier Vázquez

Este jueves 6 de noviembre, durante la gala de Supervivientes All Stars 3, Jorge Javier Vázquez afirmó que el primer concursante confirmado de GH VIP 9 será Arturo Requejo (ex participante de GH 11, Supervivientes y MyHyV).

El presentador, además, quiso decir en directo: «Se dice, se rumorea, que Karmele Marchante es otra de las concursantes. Me hace mucha ilusión que vaya Karmele Marchante por todas las cosas bonitas que ha dicho de mí . Lo último que dijo de mí, entre otras cosas, es que me llamó enano, psicópata…” A Requejo, que entró en directo en el programa, le dijo: «Si coincides con ella, dile que la espero con todo el cariño que se merece, le ha pedido a Arturo. Desde luego que yo en Mediaset tengo el cielo ganado».

Jorge Javier ha confirmado que será el presentador principal de GH VIP 9, por lo que el morbo y el espectáculo están servidos.

La enemistad entre Jorge Javier y Karmele

La relación entre Jorge Javier Vázquez y Karmele Marchante ha pasado por numerosas etapas, desde una estrecha amistad y complicidad profesional hasta un enfrentamiento público que terminó deteriorando por completo su vínculo.

Tras años trabajando juntos en distintos programas y sobre todo en Sálvame (Telecinco) desde 2009,, la relación entre ambos cambió. En febrero de 2015 protagonizaron uno de sus enfrentamientos más recordados, después de que Karmele enviara por error un mensaje privado en el que calificaba de «cerdo» al presentador. Aunque intentó disculparse públicamente, Jorge Javier manifestó que la confianza entre ambos estaba rota.

La ruptura profesional y personal se agravó con el paso del tiempo. Karmele abandonó definitivamente Sálvame en 2016 y posteriormente criticó duramente el funcionamiento del programa y el trato recibido por parte de algunos compañeros. En 2020, Jorge Javier respondió a sus declaraciones con duras palabras, evidenciando que las heridas seguían abiertas.

En sus memorias y diferentes entrevistas, Marchante ha explicado que se sintió humillada y maltratada durante la época en la que trabajaba en Sálvame.