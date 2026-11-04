Karmele Marchante anuncia su fichaje como concursante de ‘Gran Hermano VIP 9’

Telecinco ya está preparando la novena temporada de Gran Hermano VIP 9 como sustituto de Supervivientes All Stars 3. Ya se están filtrando algunos nombres de concursantes famosos que se encerrarán en la casa más famosa de la tele y uno de ellos ha sido el de la periodista Karmele Marchante. La ex colaboradora de Sálvame se ha adelantado a Mediaset y ha confirmado que, efectivamente, va a participar en el reality.

Desde sus cuentas oficiales en redes sociales, Gran Hermano ha comenzado este miércoles 4 de noviembre su clásico juego de pistas para que la audiencia adivine una a una la identidad de los concursantes. El primer mensaje está protagonizado por la fotografía de un yogur.

ÚLTIMA HORA 📢 Agudizad vuestros sentidos porque tras esta pista se esconde la identidad del primer concursante oficial de #GHVIP9. ¡Comienzan las apuestas! https://t.co/cgsFnWcCZN — Gran Hermano (@ghoficial) November 4, 2026

Recordemos que Karmele Marchante era conocida por merendar yogures en directos mientras trabajaba en Sálvame y más recientemente en De lunes a viernes. Es lógico, por tanto, que muchos usuarios de las redes sociales señalaran a la periodista.

Más tarde, El Televisero ha anunciado que, efectivamente, Karmele Marchante ya había firmado su contrato con Mediaset para entrar en ‘Gran Hermano VIP 9’. La noticia ha sido confirmada por la propia periodista y escritora en el directo de El sótano en TEN cuando la han llamado por teléfono. «Sí, sí. Es verdad», ha dicho la catalana, adelantándose así a la confirmación de Mediaset.

Karmele, a sus 80 años, dice estar «ilusionada» con esta nueva aventura profesional. Recordemos que uno de los nombres que más suenan para que también entre en GH VIP 9 es la mismísima Belén. Esteban, quien regresó a Telecinco hace unas semanas para dar dos entrevistas en ¡De viernes! que fueron un auténtico éxito de audiencia.

Ante la posibilidad de reencontrarse con Belén Esteban, con quien tuvo grandes enfrentamientos en Sálvame, Karmele ha dicho que no le importaría y además ha añadido que: «Nunca he vetado a nadie. Nunca lo he hecho y nunca lo haré».