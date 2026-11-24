La Navidad ya ha llegado a la Casa Blanca y Melania Trump ha querido recibirla con un estilismo a la altura de una de las tradiciones más esperadas de estas fechas. La primera dama de Estados Unidos ha ejercido de anfitriona durante la llegada del árbol de Navidad oficial de 2026, un impresionante abeto de 5,5 metros de altura procedente de Wisconsin que decorará el Salón Azul de la residencia presidencial. Una cita muy especial en la que, una vez más, todas las miradas se han dirigido hacia su vestuario. Y es que la mujer de Donald Trump ha vuelto a demostrar que domina como pocas el arte de convertir una prenda de abrigo en la absoluta protagonista de un look. Esta vez, ha recuperado un diseño de inspiración británica en rojo y blanco que tiene mucho de navideño y que reivindica la elegancia de los estampados clásicos.

Para la ocasión, Melania Trump ha apostado por un maxiabrigo de cuadros de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, una pieza de lana que ya formaba parte de su armario desde hace varios años. Lejos de estrenar una prenda para la ocasión, la primera dama ha recuperado un diseño que estrenó en diciembre de 2019 y que, siete años después, continúa teniendo plena vigencia. Una elección que demuestra que algunas inversiones de moda sobreviven a las tendencias y que un buen abrigo puede convertirse en uno de los grandes protagonistas del vestidor durante varias temporadas.

El diseño destaca por sus grandes cuadros en rojo y blanco, una combinación cromática que encaja perfectamente con el ambiente navideño que ya se respira en Washington. Su estampado recuerda al clásico príncipe de Gales, también conocido como glen check, aunque presenta unos cuadros de mayor tamaño y un marcado contraste de color. Una alternativa a los habituales abrigos negros, grises o camel que dominan el invierno y que Melania ha sabido llevar con la sofisticación que caracteriza sus apariciones públicas.

La prenda presenta una estructura inspirada en las gabardinas clásicas, con cuello camisero, doble botonadura, grandes solapas y trabillas en los puños. Además, incorpora un cinturón confeccionado en el mismo tejido que permite ajustar la silueta y marcar la cintura. La parte inferior se abre progresivamente hasta formar una favorecedora falda de corte evasé, con un largo por debajo de las rodillas. Melania ha llevado el abrigo completamente cerrado, a modo de vestido, convirtiéndolo en la pieza central de su estilismo y demostrando que no siempre es necesario recurrir a un conjunto de varias prendas para conseguir un resultado impecable.

Los zapatos de Manolo Blahnik que han completado el estilismo

Si el abrigo ha acaparado buena parte de la atención, los zapatos tampoco han pasado desapercibidos. Fiel a una de sus señas de identidad, Melania Trump ha vuelto a apostar por unos stilettos de tacón de aguja, demostrando que no está dispuesta a renunciar a ellos ni siquiera en una jornada dedicada a recibir el árbol de Navidad. En esta ocasión, ha elegido unos salones de Manolo Blahnik con acabado de piel de serpiente y una combinación de tonos burdeos y negros que encaja con la paleta cromática del abrigo.

La elección del calzado ha aportado un punto todavía más sofisticado al conjunto. Con punta afilada y un tacón muy elevado, los zapatos han reforzado la silueta estilizada que caracteriza los estilismos de la primera dama. No es la primera vez que recurre a este tipo de diseños para sus compromisos oficiales. De hecho, los tacones de aguja se han convertido en una constante de su vestidor, incluso cuando las tendencias de cada temporada apuestan por alternativas mucho más cómodas. Hay pocas mujeres que consigan convertir unos zapatos de semejante altura en parte de su sello personal. «Nadie anda en stilettos como ella», es uno de los comentarios que mejor resume la fascinación que despierta su manera de caminar con este tipo de calzado.

A este conjunto ha sumado su característica melena suelta, peinada con ondas suaves y naturales, sin necesidad de recurrir a grandes artificios. El resultado ha sido un estilismo muy reconocible, en el que cada elemento tiene su protagonismo sin restar importancia al resto.

Un abrigo de 2019

Más allá de la elección estética, uno de los detalles más llamativos de esta aparición es que Melania Trump ha recuperado un abrigo que estrenó hace siete años. En concreto, lo llevó por primera vez el 5 de diciembre de 2019, durante la ceremonia de encendido del árbol nacional de Navidad en Washington, una tradición que se remonta a 1923 y en la que también participó Donald Trump. Entonces, la primera dama ya había apostado por esta misma combinación de cuadros rojos y blancos, aunque en aquella ocasión lo acompañó con un calzado diferente.

El diseño pertenece a la colección otoño-invierno 2019 de Gabriela Hearst y corresponde al modelo Cassatt, un abrigo de lana de corte estructurado cuyo precio original rondaba las 3.795 libras. La diseñadora uruguaya, conocida por sus creaciones de lujo y su apuesta por la calidad de los materiales, firma una pieza que encaja con la filosofía de las prendas que no necesitan renovarse cada temporada para seguir funcionando.

Su regreso al vestidor de Melania también coincide con el auge del estilo Scottcore, una tendencia inspirada en la estética de la campiña británica que ha recuperado los cuadros, la lana y las siluetas clásicas como protagonistas del armario de invierno. Un motivo más para reivindicar este tipo de estampados, que lejos de quedarse anclados en una temporada concreta, regresan una y otra vez con nuevas interpretaciones.