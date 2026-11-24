Cuidar el cuerpo va mucho más allá de conseguir una silueta estilizada. Mantenerse activo, desarrollar la resistencia física y fortalecer el corazón son aspectos fundamentales para disfrutar de una buena salud y mejorar la calidad de vida. La rutina de Shakira es un ejemplo de ello con ejercicio y alimentación.

El ejercicio cardiovascular, combinado con el entrenamiento muscular, ayuda a mejorar la capacidad pulmonar, favorecer la circulación y aumentar la energía. Además, permite desarrollar la resistencia necesaria para afrontar las actividades cotidianas. La clave está en encontrar una disciplina que motive, establecer objetivos realistas y mantener la constancia, sin descuidar el descanso ni la alimentación equilibrada. Shakira ha convertido el movimiento en una parte esencial de su vida.

La rutina de Shakira para estar en forma

Detrás de su resistencia física, su energía sobre el escenario y su capacidad para bailar durante horas se encuentra un programa de entrenamiento diseñado por su entrenadora personal, Anna Kaiser. La especialista apuesta por combinar ejercicios cardiovasculares con rutinas de fuerza, intervalos de alta intensidad y trabajos de flexibilidad. El objetivo no es solamente conseguir músculos definidos, sino preparar el cuerpo para responder a grandes exigencias físicas, como ofrecer espectáculos de dos horas o afrontar giras internacionales.

Según explica Kaiser a E! News, Shakira entrenaba aproximadamente cinco días a la semana y utilizaba un monitor de frecuencia cardíaca para controlar la intensidad de sus sesiones. Esta estrategia permite adaptar el esfuerzo a la energía de cada jornada y trabajar progresivamente la resistencia.

¿Cómo es el entrenamiento de Shakira?

Anna Kaiser, reveló en la entrevista de E! News algunos de los secretos de la preparación física de la cantante colombiana. Entre las principales características de su entrenamiento se encuentran:

Cinco días de actividad física: Shakira entrena aproximadamente cinco veces por semana, combinando diferentes disciplinas.

Cardio y fuerza por intervalos: la cantante alterna ejercicios cardiovasculares con trabajos de musculación. Algunas jornadas comienzan con cardio y terminan con fuerza, mientras que otras siguen el orden inverso.

Control de la frecuencia cardíaca: utiliza un monitor para conocer la intensidad del esfuerzo y adaptar el entrenamiento a su energía diaria.

Trabajo de resistencia: las rutinas están pensadas para que pudiera bailar, cantar y mantener un alto rendimiento durante espectáculos prolongados.

Flexibilidad y movilidad: incorpora ejercicios específicos para fortalecer las articulaciones y mantener una buena movilidad.

Natación: también realiza sesiones en la piscina, aprovechando la resistencia del agua para trabajar el cuerpo sin generar tanto impacto articular.

Constancia: la entrenadora destaca en E! News la importancia de mantener el hábito incluso en los días de menor energía, adaptando la intensidad cuando fuera necesario.

¿Qué come Shakira para mantenerse en forma?

La alimentación es otro pilar de su preparación. Según Anna Kaiser, la cantante seguía un plan nutricional organizado para sostener sus jornadas de entrenamiento, grabaciones y ensayos. Estas son algunas de sus características:

Proteínas en las comidas principales: desayuno, almuerzo y cena incluyen alguna fuente de proteína.

Verduras frescas: forman parte de su alimentación cotidiana y aportan vitaminas, minerales y fibra.

Frutas de bajo índice glucémico: se incorporan en cantidades moderadas.

Comidas frecuentes: su planificación contempla desayuno, almuerzo, cena y dos o tres colaciones, aproximadamente cada dos o tres horas.

Pescado: según Kaiser, Shakira lo consume prácticamente todos los días.

Sopas y cremas de verduras: son algunas de sus opciones favoritas para las colaciones. Una de las preparaciones mencionadas por la entrenadora combina albahaca, apio y calabaza.

Algunos ejercicios para conseguir la silueta de Shakira

Baile cardiovascular: bailar durante 20 o 30 minutos permite elevar las pulsaciones, mejorar la coordinación y trabajar piernas, abdomen y caderas.

Sentadillas: ayudan a fortalecer glúteos y muslos. Se pueden realizar tres series de 12 repeticiones.

Zancadas: trabajan piernas y glúteos, además de mejorar el equilibrio. Realizar tres series de 10 repeticiones por pierna.

Plancha abdominal: fortalece el abdomen y la musculatura estabilizadora. Mantener la posición entre 20 y 30 segundos.

Abdominales oblicuos: ayudan a fortalecer los músculos laterales del abdomen. Realizar tres series de 12 repeticiones.

Puente de glúteos: permite trabajar la zona posterior de las piernas y los glúteos. Realizar tres series de 15 repeticiones.

Flexiones de brazos: fortalecen el tren superior y pueden adaptarse apoyando las rodillas.

Natación: es una excelente alternativa para trabajar la resistencia cardiovascular y muscular con menor impacto.

Consejos para entrenar y comer como Shakira

Priorizar el movimiento: elegir una actividad que resulte entretenida, como bailar, caminar, nadar o andar en bicicleta.

Combinar disciplinas: alternar cardio, fuerza y movilidad para conseguir un entrenamiento más completo.

Empezar progresivamente: no es necesario entrenar cinco días desde el principio. Lo importante es adaptar la frecuencia a la condición física.

Comer de manera equilibrada: incorporar proteínas, frutas, verduras, grasas saludables y carbohidratos de buena calidad.

Mantener una buena hidratación: beber agua antes, durante y después de la actividad física.

Dormir lo suficiente: el descanso es indispensable para recuperar los músculos y mantener un buen rendimiento.