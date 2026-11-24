Arturo Pérez-Reverte, de 74 años, mantiene una estrecha relación con la capital andaluza y ha mostrado en numerosas ocasiones su pasión por la gastronomía tradicional sevillana. En esta ocasión, ha dado a conocer varios rincones que considera imprescindibles para disfrutar de sus sabores más característicos, desde el desayuno hasta la hora del aperitivo.

Uno de los establecimientos que forman parte de sus recomendaciones es el bar Stratos, donde suele comenzar el día en Sevilla. Allí acompaña el desayuno con churros procedentes de la conocida calentería San Pablo. Para el aperitivo, frecuenta Las Piletas, un bar emblemático de la ciudad en el que acostumbra a disfrutar de un vermú y alguna tapa.

Arturo Pérez-Reverte revela sus rincones favoritos en Sevilla

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha compartido en su cuenta oficial de X algunos de sus establecimientos favoritos de la capital andaluza, ciudad que visita habitualmente y cuya gastronomía tradicional admira.

Calentería San Pablo y bar Stratos

Desde que abrió sus puertas en 1960, hace más de seis décadas, la calentería San Pablo se ha convertido en uno de los establecimientos más populares de la ciudad. «Tienen los mejores churros. Deliciosos. Cantidad y calidad. La señora que nos atendió fue muy amable. Puedes llevarlos al bar de al lado y tomarlos allí con café. Para repetir»; «Nuestra parada obligatoria cada vez que visitamos Sevilla. Unas churros con chocolate riquísimos. Atención y amabilidad fuera de lo común», son algunas de las opiniones sobre ella.

La segunda parada de la ruta matutina de Arturo Pérez-Reverte es el bar Stratos, ubicado en el número 24 de la céntrica calle Murillo. Este negocio, abierto desde 1970, combina el ambiente de una cafetería con una propuesta de cocina casera basada en recetas tradicionales. La oferta gastronómica también incluye una selección de platos tradicionales y recetas caseras. Entre sus propuestas se pueden encontrar especialidades como el bacalao dorado y los buñuelos de bacalao, además de carne con tomate, carrillada y espinacas con garbanzos.

Tampoco faltan elaboraciones tan populares como el menudo, las manitas de cerdo y el rabo de toro. La carta se completa con opciones más informales, como el pollo Red Bull, la tortilla española y las papas bravas, junto con una paella de bacalao.

Las Piletas

Para tomar el aperitivo, Arturo Pérez-Reverte se queda con el restaurante Las Piletas, situado en el número 28 de la calle Marqués de Paradas. Desde que abrió sus puertas en 1982, se ha convertido en un lugar conocido entre los aficionados a la tauromaquia y quienes buscan disfrutar de la gastronomía sevillana tradicionales.

La carta de Las Piletas ofrece una amplia variedad de entrantes fríos y calientes. Entre los primeros destacan los langostinos cocidos, las gambas blancas de Huelva, los pimientos asados con ventresca de atún, los aliños de patatas, huevas o pulpo y la ensaladilla rusa o de pulpo. También se pueden encontrar ensaladas de aguacate con langostinos, tomate con ventresca, cogollos de Tudela con anchoas y ensalada mixta, además de gazpacho durante la temporada. La propuesta se completa con anchoas del Cantábrico, chacina variada, queso viejo de oveja, caña de lomo ibérica de bellota y jamón 100 % ibérico de bellota.

En el apartado de platos calientes figuran las almejas a la marinera, las croquetas de jamón o puchero, el revuelto de jamón y gambas y el revuelto de la abuela, preparado con patatas y chorizo. También sirven ortiguillas, tortilla española y huevos con patatas y jamón ibérico. Entre las especialidades de la casa se encuentran los pimientos del piquillo rellenos de bacalao, las habitas baby con jamón ibérico, las gambas al ajillo, el queso de cabra gratinado con miel y las perlitas de alcachofa salteadas con jamón ibérico.

La carta de Las Piletas también cuenta con una selección de guisos y platos de cuchara, entre los que destacan el guiso del día, la crema de verduras de temporada y la tradicional sopa de picadillo, elaborada con jamón curado, huevo cocido y arroz. A estas propuestas se suman dos especialidades arroceras: el arroz caldoso a la marinera y la paella de pescado y marisco, ambos preparados para un mínimo de dos personas.

En el apartado de pescados, el restaurante ofrece distintas elaboraciones, como la dorada, la lubina y la corvina con aceite de oliva y ajos laminados. También destacan el lenguado a la buena mujer, acompañado de almejas, gambas, jamón y nata, y la merluza a la vasca, que se sirve con almejas, gambas, guisantes y huevo. La oferta se completa con mero empanado con mayonesa, capirotes de langostinos, pavías de bacalao y taquitos de corvina o merluza.

La propuesta de carnes incluye solomillo de cerdo al whisky o con crema de champiñones, codillo de cerdo al horno, chuletitas de cordero lechal y entrecot de ternera a la plancha. Asimismo, figuran cortes ibéricos como el lagartito y la presa de bellota. Completan esta parte de la carta la carrillada al Pedro Ximénez y la cola de toro a la Real Maestranza.