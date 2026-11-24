Una escalera levantada hace más de ocho décadas para que los pescadores pudieran llegar al mar y conseguir alimento ha desaparecido de la costa de Lanzarote.

La construcción, situada en Playa de Abajo, en El Golfo, formaba parte de la historia de varias generaciones de vecinos. Su demolición ha provocado indignación en la localidad y ha reabierto el debate sobre la conservación de este patrimonio marinero.

La escalera de El Golfo que un marinero construyó hace décadas para combatir el hambre en Lanzarote

El origen de esta infraestructura se remonta a hace más de 80 años, cuando el marinero Isidro Martín decidió construir un acceso que permitiera bajar hasta el mar desde la costa de El Golfo, en el municipio de Yaiza.

En aquella época, la pesca tenía un papel fundamental en la alimentación de las familias y cualquier dificultad para llegar al agua podía complicar todavía más la vida de los vecinos.

La escalera facilitaba el acceso de los pescadores a la zona marítima y les permitía subir con mayor rapidez las capturas. No era, por tanto, una construcción ornamental ni un elemento levantado para atraer visitantes, sino una solución práctica nacida de la necesidad.

Con el paso de los años, aquella obra artesanal adquirió un significado que iba mucho más allá de su utilidad. La escalera se convirtió en un recuerdo de los esfuerzos de los antiguos marineros y de una época marcada por las dificultades económicas y la dependencia de los recursos del océano.

La nieta de su constructor, Nereida, recordó ante las cámaras de Radio Televisión Canaria (RTVC) la historia familiar vinculada a este acceso. Para ella, la construcción representa un relato de superación y el esfuerzo de quienes encontraron en el mar una forma de alimentar a todo el pueblo.

Tras el derribo, contempló los restos de la escalera y expresó su tristeza por la desaparición de una parte de la memoria de su familia y de El Golfo.

¿Por qué han demolido la histórica escalera de Lanzarote?

La Demarcación de Costas ejecutó la demolición de la escalera de Playa de Abajo. La intervención se enmarca en las actuaciones sobre el litoral y en la aplicación de la normativa de protección del dominio público marítimo-terrestre.

Costas justificó la eliminación de la infraestructura mediante documentación administrativa que la consideraba una instalación ilegal. La actuación terminó con una construcción que llevaba más de ocho décadas integrada en el paisaje de esta localidad costera.

La desaparición de los peldaños dejó escombros en el lugar donde durante generaciones los pescadores habían encontrado una vía de acceso al océano. La noticia causó malestar entre los residentes, que consideran que la escalera tenía un valor histórico y sentimental que iba más allá de su función original.

Reclaman reconstruir la escalera y recuperar un símbolo de El Golfo

La respuesta de los vecinos y de las instituciones canarias no se ha limitado a lamentar la pérdida. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza han reclamado a Costas que reconstruya el acceso marítimo.

La reivindicación busca recuperar una construcción que los vecinos consideran parte de su patrimonio etnográfico. La escalera no solo facilitaba el acceso al mar, sino que también representaba el recuerdo de aquellos pescadores que dependían de sus capturas para alimentar a sus familias.