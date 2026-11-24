Eduardo Inda ha respondido este lunes en Horizonte a Pedro Sánchez, que le llamó «testaferro del PP» durante un mitin en Córdoba. «Lo dijo el testaferro del PP, El Inda (sic), que no dijéramos nada de las pensiones», afirmó el presidente. El director de OKDIARIO arrancó su réplica con ironía: «A mí, que hable de mí. Sánchez me encanta porque me hace más popular, me hace famoso, y le doy las gracias».

Pero advirtió que esta vez no lo dejará pasar. «Si me llama testaferro del PP, va a tener una bonita querella, que se la vamos a interponer mañana», anunció. Inda pidió además amparo a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y a la Asociación de la Prensa de Madrid.

Después, el director de OKDIARIO devolvió la acusación al presidente con dos preguntas. «Yo no soy testaferro de nadie, pero ¿podrías tú asegurarnos que Begoña no es tu testaferra?», planteó. Y remató: «Segunda pregunta: ¿Podrías asegurarnos que Begoña no fue testaferra de tu suegro, el proxeneta? Nada más, muchas gracias».