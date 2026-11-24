Los consulados españoles en Nueva York y Miami admitieron solicitudes de nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática de inmigrantes que no tenían estatus legal en Estados Unidos.

Los documentos oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO revelan que ambas oficinas consulares permitían acreditar la residencia en el país con documentación que no exigía demostrar que el solicitante se encontraba en situación migratoria regular.

En Nueva York, entre los documentos admitidos figuraba incluso la licencia de conducir, mientras que en Miami se aceptaban facturas de suministros y justificantes similares.

La Ley de Memoria Democrática no establece como requisito que los solicitantes de la nacionalidad española deban acreditar su residencia legal en el país. Esta circunstancia permitió que inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos pudieran acogerse a la norma y solicitar la nacionalidad española sin tener que regularizar previamente su situación migratoria ante las autoridades estadounidenses.

Así lo recoge la documentación oficial del Consulado General de España en Nueva York, identificada con el membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores y en la que se detallan los documentos que los solicitantes debían presentar el día de su cita. El texto contempla expresamente la situación de quienes carecen de estatus migratorio legal en el país.

«En el caso de no tener estatus legal en este país, puede presentar el último sello de entrada o la I-94 más reciente», señala el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO —la I-94 es el registro oficial de entrada y salida de extranjeros gestionado por las autoridades migratorias estadounidenses—.

Fuentes consultadas advierten, además, que determinados solicitantes podían acreditar su identidad mediante una licencia de conducir, dado que algunos estados permiten obtener este documento sin exigir pruebas de estancia migratoria regular.

Es el caso de Nueva York, gobernado por el demócrata proislamista Zohran Mamdani. La denominada Green Light Law permite expedir licencias de conducir estándar a personas que no pueden acreditar su estatus migratorio. «En la práctica, un indocumentado que residiera en la demarcación y tuviera licencia de conducir de esos estados hubiera bastado», señalan fuentes conocedoras del procedimiento.

Miami admitía expresamente la residencia ilegal

El Consulado General de España en Miami también recogía por escrito que la situación migratoria de los solicitantes no condicionaba la tramitación de la nacionalidad. En un documento auxiliar publicado en la web del Ministerio de Exteriores, la oficina consular advertía expresamente que «la residencia NO tiene por qué ser LEGAL».

El mismo documento precisaba que los solicitantes únicamente debían acreditar que vivían en alguno de los estados incluidos en su demarcación consular: Florida, Georgia o Carolina del Sur. Para justificarlo, podían presentar documentación como facturas de electricidad u otros comprobantes que acreditasen su domicilio, sin que ello implicara demostrar que su estancia en Estados Unidos era legal.

Mientras se facilitaba la tramitación de estos expedientes, ciudadanos españoles residentes legalmente en Estados Unidos han trasladado a OKDIARIO las dificultades que afrontan para gestionar la nacionalidad de sus hijos menores ante los consulados, denunciando diferencias de criterio y obstáculos burocráticos en sus procedimientos.

La nacionalidad española en plena ofensiva migratoria de Trump

La tramitación de estos expedientes coincide con el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha reforzado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las deportaciones y las restricciones a distintos programas de protección migratoria.

Estados Unidos contabilizaba alrededor de 14 millones de inmigrantes en situación irregular en 2025, según estimaciones del Pew Research Center. En este grupo se encuentran tanto personas que cruzaron ilegalmente la frontera como extranjeros que entraron con visado o permisos temporales y permanecieron en el país después de que éstos expiraran o fueran revocados. Esta población representa aproximadamente el 4,1% del total de habitantes del país.

La Administración Trump ha retirado o revocado protecciones migratorias a cientos de miles de extranjeros. Entre ellos, más de 500.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que habían entrado a través de programas de parole humanitario. También ha impulsado la retirada de distintos permisos de residencia y trabajo temporal, como el Temporary Protected Status (TPS), que afectó a cientos de miles de venezolanos y haitianos.

En paralelo, los consulados españoles continuaban tramitando solicitudes de nacionalidad de descendientes de españoles sin exigir que estos acreditasen una situación migratoria regular en Estados Unidos. La Ley de Memoria Democrática abrió así una vía de acceso a la ciudadanía española para personas que, pese a encontrarse en situación irregular en el país norteamericano, podían demostrar su residencia en la demarcación consular y cumplir los requisitos de filiación establecidos por la legislación española.

Miami dispara un 34,8% su censo electoral en tres años

El consulado de Miami es una de las oficinas que mayor volumen de solicitudes de nacionalidad ha tramitado al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Según fuentes próximas a la oficina consular, buena parte de los nuevos nacionalizados son de origen venezolano y cubano, dos de las comunidades con una importante presencia en Florida.

Aunque no existe un registro público que permita determinar cuántas de estas nuevas nacionalidades se han concedido ni su procedencia exacta, la evolución del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ofrece una referencia sobre el crecimiento de la población española inscrita en esta demarcación.

Miami ha pasado de 61.107 electores en julio de 2023 a 82.495 en julio de 2026. Son 21.388 inscritos más en apenas tres años, un incremento del 34,8%. El crecimiento resulta especialmente significativo en una demarcación que concentra buena parte de los españoles residentes en Florida y constituye uno de los principales puntos de conexión de España con Hispanoamérica en Estados Unidos.

El aumento supera la media del conjunto del país. El censo electoral español en Estados Unidos ha crecido un 27,7% durante el mismo periodo, al pasar de 165.096 inscritos a 210.787.

Miami encabeza el crecimiento en volumen de electores, seguida de otras demarcaciones consulares que también han experimentado importantes aumentos. Nueva York ha pasado de 37.517 inscritos a 43.553, un 16,1% más, mientras que Houston ha crecido de 13.332 a 19.179 electores, un incremento del 43,9%.