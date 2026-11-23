La fundación Manuel Fernández Lito, antes denominada Anastasio de Gracia, afín al sindicato UGT, ha premiado a Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de La 1 de TVE, y Manu Sánchez, conductor del programa El Perro Andaluz, también en la cadena pública. Ambos han sido protagonistas de sonadas polémicas por defender al argumentario del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

En concreto, esta fundación ha otorgado a Intxaurrondo el premio Anastasio de Gracia, que le será entregado el próximo 30 de noviembre —al día siguiente de las elecciones generales— en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. Mientras que Manu Sánchez ha sido reconocido con el premio Trabajo y Cultura. El propio Pedro Sánchez acudió a la entrega de estos premios en su edición de 2025, junto al líder de UGT, Pepe Álvarez.

Este colectivo, que ha recibido en los últimos años cuantiosas subvenciones del Gobierno de Sánchez, rinde homenaje a la figura de Anastasio de Gracia, el que fuera subsecretario de Armamento del Ministerio de Armamento Nacional bajo la presidencia del Gobierno republicano de Juan Negrín, tras haber sido ministro de Industria y Comercio y de Trabajo y Previsión entre 1936 y 1937.

Se da la circunstancia de que el socialista Anastasio de Gracia llegó a visitar la checa liderada por Agapito García Atadell. Lo cuenta así el historiador José María Zavala en Los gánsters de la Guerra Civil (Plaza & Janés, 2006): «Para la realización de sus fechorías, los chequistas de Atadell contaban con el respaldo de la autoridad oficial y de la Agrupación Socialista Madrileña, así como de la minoría parlamentaria del Partido Socialista, cuyos representantes, incluido algún ministro como Anastasio de Gracia, visitaban la checa y alentaban a sus miembros».

En noviembre de 2024, la fundación Anastasio de Gracia pasó a llamarse Manuel Fernández Lito, en homenaje al que fuera secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores (MCA-UGT). Su actual presidente es Mariano Hoya, secretario general de UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro).

Galardonados en los Premios Anastasio de Grecia 2026.

Cabe recordar que la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Ejecutivo de Sánchez promueve «la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo». En cambio, no plantea lo mismo y contempla ayudas públicas para aquellas que hacen exaltación del totalitarismo comunista o del Frente Popular, pese a los crímenes que este amparó. Aquí se encuadran la propia Fundación Anastasio de Gracia, la Fundación Largo Caballero, la Fundación Domingo Malagón o la Fundación Horacio Fernández Inguanzo.

Entre las ayudas públicas conseguidas por esta organización figuran diversas subvenciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres, líder del PSOE de Canarias. Por ejemplo, la última le fue otorgada el pasado 27 de octubre por un importe de 6.655 euros.

En este caso, la iniciativa costeada con dinero del bolsillo de todos los contribuyentes se enmarca en el concepto de «actividades relacionadas con la atención y apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista».

Huelga política

El pasado 11 de noviembre, Silvia Intxaurrondo se puso del lado de UGT y Comisiones Obreras en la huelga política de estos sindicatos contra el principal partido de la oposición, el PP de Alberto Núñez Feijóo.

En aquella jornada, Intxaurrondo lució un brazalete rojo en el brazo en antena para solidarizarse con dicha huelga «preventiva», como la calificaron los populares. «Este programa se considera un servicio esencial y se está realizando con los trabajadores que hemos sido convocados como servicios mínimos y aquellos que no han secundado el paro», indicó la presentadora de Televisión Española.

Intxaurrondo quiso así trasladar a la opinión pública que ella apoyaba la huelga general del 11-N, dos días antes del arranque de la campaña electoral del 29-N, pero que se veía obligada a trabajar debido a la existencia de «servicios mínimos» por parte de RTVE.