Pedro Sánchez ha vuelto a dar rienda suelta a dos de sus obsesiones durante la entrevista protagonizada este domingo en LaSexta. El presidente ha vuelto a cargar contra la justicia, cuando sus decisiones no le gustan, y contra la prensa libre, cuando esta no se dedica a bailarle el agua. Poniendo nombres: el juez Peinado y OKDIARIO. No hay aparición pública en los últimos tiempos en los que el presidente del Ejecutivo no saque a relucir a sus actuales némesis, y así ha sucedido de nuevo este domingo.

Pedro Sánchez ha vuelto a poner en duda la limpieza del proceso contra su mujer, Begoña Gómez, que tiene un juicio pendiente por dos delitos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Para Sánchez, la instrucción del juez Peinado ha sido «bastante particular, por no calificarla de otra manera», y, hablando «como presidente», no ha dudado en dejar claro que «pone dudas» sobre la misma.

Además, volvió a unir al juez Peinado con este medio. «El ya jubilado juez Peinado que, por cierto, se va a presentar un libro de una de las trabajadoras de OKDIARIO que resulta que parece ser que OKDIARIO ha pagado la defensa de Koldo García para difamar a mi mujer, para difamarme a mí y difamar al Partido Socialista», ha recordado Sánchez. De nuevo, porque esta obsesión le ha llevado a destacar este hecho por segunda vez en una semana.

Su mujer y su hermano, ante los tribunales. “No me queda más remedio que confiar en la justicia”. #SalvadosPedroSánchez https://t.co/7PERb7W5J1 — Salvados (@salvadostv) November 22, 2026

Este domingo, al menos, lo ha hecho sin colar una falsedad como la que difundió el pasado domingo en La Séptima, el nuevo canal habilitado por el Gobierno, cuando dijo que «Peinado va a presentar el libro de la editora de OKDIARIO del tema Koldo», en referencia al libro publicado por una periodista de este medio sobre José Luis Rodríguez Zapatero y editado por Harper Collins: ni editora de OKDIARIO ni nada sobre Koldo García.