El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir desde Murcia que nadie se relaje, porque «sabemos lo que pasó en el año 2023. Sabemos lo que es ganar un debate, lo que es ganar las elecciones y no gobernar». Por ello, ha sentenciado Feijóo «España no puede permitirse que ocurra lo que ocurrió en el año 2023» y ha pedido que «hasta el próximo domingo no se relaje nadie.» Feijóo ha advertido que quiere una España «de bofetadas ni un país a gritos».

El presidente de los populares, ha elegido un escenario al aire libre, en la Plaza Cardenal Belluga, para referirse, entre otras cosas, a las «cuatro bofetadas» que dijo la ministra de Ciencia Innovación y Universidades, Diana Morant, que le hubiese gustado que Pedro Sánchez le diese a Feijóo en el cara a cara del pasado jueves 19 de noviembre.

Feijóo ha relatado «Ayer una ministra decía que le habría encantado que Sánchez me pegase cuatro bofetadas en el debate. ¿Qué habrían dicho de nosotros si se nos ocurriese una cosa semejante?» Y ha concluido: «Menos mal que son los de la buena educación… Por eso os pido que votéis también contra eso».

Durante todo el acto, Feijóo ha insistido en la idea de que nadie debe relajarse ni dar por ganadas las elecciones y ha advertido que «la estrategia del sanchismo es que olvides», mientras iba recordando a los alrededor de 7000 seguidores presentes los trágicos accidentes de Adamuz y Urda, el apagón y un sinfín de cuestiones que hay reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el candidato popular a la presidencia del Gobierno, el PSOE está metiendo «miedo» en todas las intervenciones que hacen, que meten miedo «frente al cambio», pero el voto real «contra el miedo» es, a su juicio, el voto al PP.

Practicamente, el líder del PP ha salpicado toda su intervención recordando a los presentes que no se ha ganado nada todavía. Feijóo pedido a los suyos

«que no se quede ni un solo voto de cambio en casa. Y el que quiera cambio, que vote cambio. Y el que quiera el mejor gobierno para España, que vote el Partido Popular».

Dicho esto, Feijóo, que ha sido interrumpido durante su discurso por los gritos de una persona que llevaba la camiseta verde en apoyo a la huelga en la Educación, ha concluido su discurso asegurando que «yo quiero ganar para gestionar» y ha apostillado: «no os vamos a fallar».