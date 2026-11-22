María José Catalá, cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia y alcaldesa de la tercera ciudad de España, ha «lamentado profundamente» las manifestaciones de la ministra Diana Morant este viernes en el mitin del PSOE en Onteniente, donde la también secretaria general de los socialistas valencianos aseguró que se quedó con ganas de que Sánchez le diera «cuatro bofetadas bien pegadas» al líder del PP y candidato a la presidencia de Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en referencia al debate cara a cara de este jueves. «Si hablan de dar bofetadas a Feijóo, no son el partido del amor, ni la fuerza del amor. Son el partido del odio y la fuerza del odio», ha sentenciado María José Catalá a este respecto.

María José Catalá se ha manifestado así en el transcurso de una visita a una carpa informativa del PP en la ciudad de Valencia. Allí, la cabeza de lista del PP en esa provincia se ha preguntado si «esa es la forma en que ellos», en referencia al PSOE, «interpretan que tiene que hacerse un debate». Y ha advertido que «obviamente, no son el partido del amor, ni la fuerza del amor. Son el partido del odio y la fuerza del odio».

La cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia ha sentenciado que «esa forma sistemática de polarizar la sociedad, de generar odio, de generar tensión, de crispación no es lo que necesitan los españoles». Sino que, por el contrario, lo que necesitan los españoles «es un gobierno serio que respete al adversario, que quiera trabajar de verdad, con gente que se tome muy en serio la decencia en el gobierno de España. Y nosotros, clarísimamente, vemos que la única opción es Alberto Núñez Feijóo».

María José Catalá ha destacado que las manifestaciones de Diana Morant en el mitin del PSOE en Onteniente «ya vienen sumándose a su lista de declaraciones fallidas». Y ha recordado que la también candidata socialista a presidir la Generalitat Valenciana «comenzó, a gritos, coreando a Óscar Puente, cuando los familiares de las víctimas de Urda estaban llorando a sus seres queridos». Que «siguió llamando ‘pecho paloma’ al alcalde de Elche y ahora acaba diciendo que el presidente Pedro Sánchez debió abofetear, básicamente, a Núñez Feijóo en el debate».

Frente a todo ello, María José Catalá ha pedido «concentrar el voto en Feijóo a todo aquel que quiera cambiar las cosas». Feijóo, según ha explicado María José Catalá, «sabe ganar elecciones sin ofender a nadie ni hacer ese tipo de declaraciones y que tiene la sensibilidad de no parecer indolente ante los problemas de los españoles».