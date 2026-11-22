El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado este domingo por ondear la bandera de la Región de Murcia en lugar de la insignia nacional, como había hecho hasta ahora en varios actos electorales, pese a que allí había sido declarado «persona non grata». El PSOE ha celebrado en la ciudad un mitin electoral a una semana de los comicios generales del 29 de noviembre.

Sánchez ha iniciado este domingo su mitin portando una camiseta con el lema «la fuerza de la juventud». En esta ocasión, el presidente no ha enarbolado la bandera de España, pese a que había varias enseñas nacionales entre el público, junto a las del partido y del colectivo LGTBI. En su lugar, el dirigente socialista ha optado por ondear la bandera de la Región de Murcia frente a los 10.000 militantes que se habían aglomerado tanto dentro como fuera del Pabellón Príncipe de Asturias.

Sánchez, después de enarbolar la insignia autonómica, ha vuelto a repetir su mantra de «la buena política frenta a la mala educación», con el que intenta ridiculizar las críticas de PP y Vox y reducirlas a «mala educación». El dirigente ha resumido esa presunta campaña en una frase del cantante Loquillo: «Haga lo que haga, es igual; todo les parece mal». «Si subimos el salario mínimo interprofesional, mal; si destinamos 700 millones de euros a cuidar lo que ellos no cuidan, el Mar Menor, mal; si revalorizamos las pensiones, mal», ha relatado. «Para mí, la mala reputación del PP y de Vox, y para los murcianos y murcianas, la buena política del Gobierno de España», ha espetado el líder socialista.

Además, el líder socialista ha hecho alusión a la decisión del Parlamento de Murcia, que lo declaró a principios de mes persona non grata gracias a los votos del PP y de Vox, que tienen mayoría absoluta en el legislativo autonómico. «Quiero hoy decir aquí que declaramos a Murcia una magnífica tierra y a los murcianos y murcianas gente gratísima», se burló el presidente del Gobierno. Y concluyó: «Vamos a hacer de estas elecciones también un referéndum de la buena política frente a la mala educación».

«Mejor non grato que fascista»

El propio presidente portaba en un lado de su camiseta una pegatina en la que podía leerse «mejor non grato que fascista», en alusión a esa crítica que hizo el Parlamento regional. En el otro lado de la prenda llevaba un adhesivo diferente que rezaba «mejor perro que fascista».

El PSOE ha presentado en el mitin un vídeo en el que se burla tirando de estereotipos de los votantes del PP y de Vox y los acusa de buscar la desmovilización. «Lo habéis visto además en el vídeo; ellos quieren que no votemos, que no votéis aquellos que quieren convertir en negocio la educación y la sanidad», ha repetido el presidente aludiendo a las imágenes. «Quieren convertir el sistema público de pensiones en un fondo de pensiones», ha dicho, para añadir: «Quieren convertir la vivienda en un mercado de buitres; no quieren que votéis».

A su vez, el presidente ha acusado al PP y a Vox de volver a traer a España la censura «después de 90 años de tener a Lorca asesinado». Sánchez aludía a la cancelación de cinco obras de teatro en el municipio madrileño de Pinto, gobernado por los populares. Sin embargo, el Ayuntamiento ya se ha apresurado a negarlo y ha aclarado que la programación cultural del próximo año se encuentra en «fase de estudio» y que «no hay contratos cerrados».

El líder socialista ha reconocido implícitamente que las encuestas no reflejan un panorama positivo y que, ahora mismo, van por detrás del bloque de la derecha. «Nos queda una semana hasta las elecciones, una semana de remontada», ha asegurado el candidato del PSOE a la presidencia.

Medio centenar de buses fletados

El jefe del Ejecutivo ha estado acompañado en la capital de la Región del secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas, así como de la nº1 de la lista por Murcia, María González, y de la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa.

Este mismo domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también organiza otro acto en Murcia. La Región es uno de los territorios en los que los dos principales partidos del país se están jugando el último escaño. Ese asiento se juega en apenas 2.000 votos. Mientras el socialista ha estado en el Polideportivo Príncipe de Asturias, el popular, lo ha hecho en la plaza Cardenal Belluga.

Según la organización, cerca de 10.000 militantes del PSOE han acudido al mitin de este domingo. Lo han hecho después de que el partido pusiera a disposición de los socialistas de la región medio centenar de autobuses para movilizar a los simpatizantes de los diferentes municipios de la región.