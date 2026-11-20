Durante el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno señaló que el líder del PP subirá el gasto militar al 5% del PIB y recortará servicios públicos para lograrlo. No obstante, Feijóo respondió que esa subida fue «firmada por usted y su Gobierno». Dicho documento existe y el candidato popular tiene razón: todos los líderes de la OTAN acordaron la subida del gasto militar, incluido Sánchez.

En la cumbre de La Haya celebrada el año pasado, el conjunto de los 32 países que integran la OTAN decidió incrementar el gasto militar anual del 2% al 5% del producto interior bruto (PIB). Este aumento se debió a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Europa pague su propia defensa y reduzca la dependencia de Washington.

Aunque Sánchez en todo momento quiso desmarcarse de esa subida, e incluso llegó a decir que solo aumentaría al 2,1% del PIB la inversión armamentística, la realidad es que el Ejecutivo español firmó, junto al resto de aliados, la declaración conjunta que puede consultarse en el portal de la OTAN. Tampoco España consiguió posteriormente un trato favorable que la evadiera de la obligación, como el presidente llegó a decir.

«Los aliados se comprometen a destinar anualmente el 5% del PIB a las necesidades fundamentales de defensa, así como al gasto relacionado con la defensa y la seguridad, de aquí a 2035», indica el texto firmado por todos los países de la OTAN, incluido España y Estados Unidos. «Con el fin de garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones individuales y colectivas, de conformidad con el artículo 3 del Tratado de Washington», añade el acuerdo.

La declaración continúa explicando cómo se configurará dicho gasto. El 3,5% del PIB deberá destinarse a gasto militar directo, como es la financiación del personal de las Fuerzas Armadas, el mantenimiento y compra de armamento, la ampliación de bases, etcétera. El 1,5% restante se destinará a labores de protección civil, industrias auxiliares y planes de seguridad. En 2029, los aliados revisarán todas estas cifras y los progresos de los países de cara a 2035.

Inversión oculta

Según el Instituto Nacional de Estadística, el PIB actual de España ronda los 1,69 billones de euros, por lo que el 5% representa un gasto militar anual de 84.500 millones de euros. Esta cifra deberá incrementarse conforme lo haga la economía nacional para mantener el compromiso suscrito por España.

Mientras que, por un lado, Sánchez trata de aparecer como un verso suelto de la OTAN ante la opinión pública, cuando envía la documentación oficial a la Alianza Atlántica, el Gobierno saca pecho de su aumento del gasto. Según las cifras remitidas por Madrid, entre 2018 y 2026, España ha triplicado el gasto militar hasta los 35.400 millones de euros, equivalentes al 2% del PIB actual.

La mayor parte de esa subida se ha realizado en los últimos cuatro años, cuando el Ejecutivo ha aumentado la financiación militar con los presupuestos generales del Estado congelados y maniobrando con créditos extraordinarios autorizados por el Ministerio de Hacienda. Todos estos movimientos se han realizado a espaldas de las Cortes Generales.