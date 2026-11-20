El equipo de campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido recientemente incluir entre los mítines del presidente la ciudad de Murcia, porque sus gurús y asesores son conscientes de que, por poco más de 2.000 votos, se va a jugar el último escaño en esta circunscripción, que podría caer del lado de cualquiera: del PP, del PSOE o incluso de Vox. De hecho, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Sánchez coincidirán el próximo domingo 22 de noviembre en Murcia, para tratar de dar el último empujón y arañar el escaño que está en juego por un puñado de votos.

En esta comunidad autónoma se reparten un total de 10 escaños, que se distribuyeron: 4 para el PP, 3 para el PSOE, 2 para Vox y 1 para Sumar, en las pasadas elecciones de 2023.

Sin embargo, en esta ocasión, el Frente Amplio no va a obtener representación, si se cumple lo que auguran la mayoría de encuestas. Eso ha animado a los socialistas a intentar fagocitar electoralmente ese espacio e ir —según aseguran— a por el cuarto escaño, que en la actualidad no tienen y que le igualaría al PP en escaños, aunque lejos aún de acercársele en número de votos.

Animados también por el hecho de que el grueso de esos votos, de irse a la abstención, pueden favorecer a cualquiera, los populares, conscientes de que, por un puñado de votos, se pueden alzar con el quinto escaño, lo pelean también con uñas y dientes.

Algo similar ocurre con Vox, que aspira a lograr el tercer escaño y, según varios de los estudios que manejan PP y PSOE, lo tiene prácticamente consolidado. Vox, por su parte, intentaría superar al PSOE en votos, aunque en escaños resulta difícil, porque, en estos momentos, la foto fija del reparto electoral más probable es 4 escaños para el PP, 3 para el PSOE y otros 3 para Vox.

Pero lo cierto es que nadie descarta nada y por eso, este domingo Feijóo va a Murcia para poner su granito de arena, para lograr el quinto escaño, y Sánchez irá al mismo lugar con la esperanza, no de consolidar su tercer escaño, sino de ampliarlo a un cuarto si hubiere posibilidad. Los que no parecen tener ninguna opción son los socios de los socialistas, a su izquierda, donde todas las encuestas coinciden por ahora en que el Frente Amplio no obtendrá representación y no logrará hacerse con el escaño que obtuvo Sumar hace tres años.

Curiosamente, el local elegido por Pedro Sánchez para el domingo es el mismo que utilizará recientemente el líder de Vox, Santiago Abascal, el Pabellón Príncipe de Asturias, que se desbordó el pasado sábado con 4.500 asistentes y alrededor de mil personas que se tuvieron que quedar fuera por falta de aforo. Todo un reto para Sánchez, un presidente del Gobierno que fue nombrado persona non grata por el Parlamento murciano.

Con todo, Sánchez y los socialistas quieren echar el resto en Murcia, por ver si son los afortunados que se quedan con el escaño que todos persiguen.

Media hora más tarde y a unos tres kilómetros de distancia, Feijóo se reunirá con los suyos en un mitin, en la plaza Cardenal Belluga. A diferencia de los socialistas, los populares apuestan por un mitin al aire libre y aseguran que se sienten en Murcia «como en casa».