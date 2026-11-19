Pedro Sánchez ya ha puesto sobre la mesa sus cartas de cara a las elecciones generales del 29-N. El modus operandi del presidente del Gobierno ha sacado a relucir su lado más personal para ganarse el corazón y rascar el voto de los indecisos, como ha hecho en las recientes entrevistas en La Revuelta o Lecturas, donde aseguró que no es nada sin Begoña.

No obstante, por mucho que lo intente, toda España conoce de sobra las estrategias de Sánchez. El líder del Ejecutivo también ha tenido que enfrentarse a momentos tensos en sus citas con Carlos Franganillo y Susanna Griso. En estas ocasiones ha tenido que enfrentarse a preguntas directas sobre todos los casos de corrupción que rodean tanto al PSOE como a su persona.

Tanto con Franganillo como con Griso se vio a un Sánchez orgulloso de su gestión y sin hacer ni un ápice de autocrítica, desviando la atención a otros temas o haciendo malabares respondiendo cosas que no vienen al caso. Además, hemos podido ver un nuevo truco: acusar a los periodistas de no disponer de la información correcta, siendo su versión la única verdad absoluta.

De esta forma de actuar del dirigente socialista se expresó el pasado miércoles 18 Máximo Huerta en La Mesa, el programa de Cristina Pardo. El periodista, que duró tan solo una semana como ministro de Cultura en la primera legislatura de Sánchez en 2018.

Máximo Huerta, firme contra la estrategia del presidente

Al escritor valenciano se le planteó que diese su punto de vista sobre la actitud del secretario general del PSOE en lo que va de campaña electoral, que no dudó en admitir que «creo que ni siente ni padece. En este momento ya le da igual porque él tiene a sus fans. En este caso, a sus beatas, que le defienden como a un Dios único, y diga lo que diga, es: ‘Sí, te adoramos, señor’».

Debido a esta adulación de cierto sector político y comunicativo, Huerta afirmó que al presidente «no le afectan las preguntas de Susanna Griso o de Carlos Franganillo ni nada de lo que vaya a pasar en dos semanas».

El periodista calificó como «genialidad» esta nueva estrategia del presidente de la Internacional Socialista. «Es un genio en este sentido. Me parece fascinante que consiga que nos hayamos olvidado de los muertos y nos haya propuesto una portada de una revista. Saca incluso los temas. Ha logrado que todos hablemos de lo que él quiere. No empatiza ni le afecta. Es un embaucador maravilloso y lo sabe. A mí ese tipo de personajes, como escritor, me atraen muchísimo», concluyó Máximo Huerta.