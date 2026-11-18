El ex secretario del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, ha atacado este martes en el programa televisivo Horizonte al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la entrevista concedida al periodista Carlos Franganillo. Sobre la risa histérica del líder socialista, Gómez ha asegurado que «si no hubiese cámaras, hubiese tenido un estallido».

Tomás Gómez, que también fue alcalde de Parla entre 1999 y 2008, trabajó con Sánchez y ha afirmado que «es la ira contenida». En pleno prime time con Iker Jiménez, el invitado ha sostenido que «delante de cámaras se contiene» y que «debe tener bruxismo». Gómez ha acusado al Ejecutivo de ser «un autoritario» porque «sus equipos acaban todos desquiciados con él».

Tomás Gómez: «Es la ira contenida. Si no hubiese cámara, hubiese tenido un estallido. Es insoportable trabajar con un señor así» #Horizonte https://t.co/ClKHmLT3Jd — Horizonte (@HorizonteCuatro) November 17, 2026

El que fuera político ha remarcado que sabe «en manos de quién está el país» y que «tiene todo un equipo de gente que sencillamente trabaja todos los días para que esté satisfecho». El problema, para Gómez, es que «si no está satisfecho, torna en ese auténtico ser iracundo».

Ante la duda del presentador de a qué se refería el ex militante progresista con «estallido», lo ha definido como «un ataque de ira en el que el que está enfrente se lleva ‘lo que no está escrito’» y eso desemboca en que el mandatario izquierdista «termine prescindiendo de él», insinuando que no se le puede criticar. Es por esa razón, según él, por la que a «Pedro Sánchez le han durado tan poco los equipos» y ha recalcado que «es insoportable trabajar con un señor así».

Estas declaraciones llegan en un momento clave para las elecciones generales del 29 de noviembre, para las que, según las últimas encuestas, la derecha rozaría los 200 escaños mientras la izquierda se hundiría a costa del PSOE.