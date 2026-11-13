Tomás Gómez, ex secretario del PSOE en Madrid, en ‘Horizonte’: «Puede ser que después de las elecciones esto todavía se acelere más y que se entre en una espiral de violencia»

Tomás Gómez, ex secretario del PSOE de Madrid y colaborador habitual del programa Horizonte, de Iker Jiménez, afronta con miedo el futuro de España tras las elecciones generales del 29-N. El ex dirigente socialista se sumó a las opiniones de otros tertulianos del espacio televisivo de que la violencia que estamos viendo en distintos puntos del país se puede identificar.

El ex alcalde de Parla considera que la situación en España se encuentra en una etapa de anormalidad. Un argumento bastante certero, teniendo en cuenta la huelga general partidista y afín al PSOE del 11-N y las innumerables manifestaciones en el último mes y medio.

Gómez lanzó un aviso a la población sobre una hipotética situación de caos si el bloque de la derecha consigue conformar gobierno: «Cuando yo digo que con las elecciones se puede volver a la normalidad, va a depender de todos nosotros. Va a depender de los españoles. Puede ser que después de las elecciones esto todavía se acelere más y que se entre en una espiral de violencia».

«La única forma de volver a la normalidad es que acabe la era Sánchez»

«¿De qué va a depender? Va a depender de la permanencia o no de Pedro Sánchez al frente de la oposición. Eso sí, y eso es indiscutible, que el bloque de la derecha gana. Lo que no está claro es en qué composición y si Pedro Sánchez queda cerca del Partido Popular o llega a superar al Partido Popular. Por esto, con el recuento D’Hondt y las provincias, ojo a la que va a venir después. La única forma de volver a la normalidad es que acabe la era Sánchez», señaló con rotundidad el político socialista.

El bochorno que siente Gómez sobre el PSOE actual

En el último mitin del PSOE, aparece en medio del acto una mujer rapeando mientras sube las escaleras del pabellón, con una especie de capirote a rayas de Semana Santa con una apertura en el rostro. La escena dejó atónitos a todos, no solo a Tomás Gómez, sino también al propio Jiménez, el doctor Cabrera, Juan Soto Ivars y Jorge Calabrés.

«El PSOE era un partido serio. Es una vergüenza»

«El Partido Socialista no es eso, ya sabéis mi opinión. Es una vergüenza, Iker. El Partido Socialista era un partido serio, un partido que quería transformar y que tenía un proyecto desde la izquierda para todo el país y ahora no tiene un proyecto para todo el país. Tiene un proyecto para la mitad del país y que ni siquiera sé si coincide la mitad del país con él», comentó estupefacto Gómez.