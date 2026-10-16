Tomas Gómez, ex secretario del PSOE de Madrid: «No puedo votar a Pedro Sánchez ni puedo votar a esta banda que va con Pedro Sánchez»

Tomás Gómez Franco, secretario general del Partido Socialista de Madrid-PSOE (PSM-PSOE) desde 2007 hasta 2015, cargó duramente contra Pedro Sánchez en el programa Horizonte de Iker Jiménez. El exdirigente socialista muestra con suma pena su rechazo al PSOE actual, sobre el cual afirma que, ahora mismo, no se identifica.

Tras la noticia de las cloacas de Leire Díez de «eliminar» a la jueza Beatriz Biedma, la okupación ilegal de Sol y los mil y un casos de corrupción que salpican al Gobierno, Gómez no tuvo reparo en afirmar que «Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista mintiendo. Date cuenta de cómo actúa el Gobierno: siempre crea un relato alternativo a la realidad que es mentira cuando le interesa o coge medias verdades y medias mentiras cuando le interesa en otras ocasiones».

«‘Hay normalidad…’, ‘Hoy se ha desarrollado con éxito el traslado…’, ‘Ceuta está en normalidad desde julio…’. Siempre con la mentira machaconamente. Porque claro, hay ciudadanos que, de buena fe, si lo está diciendo un gobierno, se lo pueden creer», añadió el militante socialista.

Tomás Gómez sorprendió a todos con su confesión

El exjefe socialista en Madrid soltó la bomba declarando que «al PSOE no voy a votar porque no se presenta el PSOE. Aquí se presenta Pedro Sánchez y los españoles no pueden confundir el PSOE con Pedro Sánchez. Yo soy del PSOE, yo soy socialista, como muchos socialistas en este país, pero yo no puedo votar a Pedro Sánchez ni puedo votar a esta banda que va con Pedro Sánchez».

«No voy a votar al PSOE porque no se presenta el PSOE, se presenta Pedro Sánchez»

En dicho programa, la periodista de OKDIARIO, Esther Jaén, al escuchar la revelación de Gómez, comentó que el socialista podía llegar a enfrentarse a la expulsión del partido, a lo que respondió: «Me parece muy bien. Asumo mi responsabilidad. También está en los estatutos del partido que, si estás inmerso en un proceso oral, no puedes ser candidato a nada en el PSOE».