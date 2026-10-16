La predicción de Juan del Val (56 años) sobre Pedro Sánchez en las elecciones del 29-N: «Es muy difícil que pueda revertirlo, pero cuidado»

España se prepara ya para volver a las urnas el próximo 29 de noviembre tras el adelanto de las elecciones por parte de Pedro Sánchez. El fracaso al intentar aprobar en el Congreso de los Diputados los dos reales decretos de la vivienda, ambos siendo tumbados, dejó contra las cuerdas al presidente del Gobierno, que puede estar afrontando sus últimos días al frente del Ejecutivo.

«Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en la historia y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o si queréis que nuestro país continúe avanzando», dijo el líder del PSOE en la declaración institucional donde comunicó el adelanto electoral desde La Moncloa.

Una noticia muy comentada en debates

Desde que Pedro Sánchez soltó la bomba, el regreso a las urnas el 29-N ha sido el principal tema de debate en tertulias televisivas y programas políticos, como es el caso de El Hormiguero, de Pablo Motos, con colaboradores habituales como Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo o Rubén Amón.

Como nos tiene acostumbrados, Juan del Val, Premio Planeta 2025, señaló con firmeza al Gobierno. En una de sus intervenciones en uno de los programas principales de la noche, el escritor reflexionó sobre los posibles resultados que nos dejarán las urnas y el modus operandi del líder socialista durante la campaña electoral.

El análisis de Juan del Val

Al ser preguntado por si es el momento idóneo para convocar elecciones, el periodista concuerda con el actual presidente del Gobierno. «Es el mejor de los malos momentos, es la oportunidad de sacar un resultado digno», aseguró el tertuliano, que considera que el Partido Socialista no obtendrá la victoria, pero que la caída no será la que auguran los sondeos.

El guionista sostiene que los resultados de estas encuestas en las últimas semanas no se asemejan a la realidad. «Todo cambia desde la semana pasada hasta ahora. Los sondeos que tenemos ahora mismo me parece que no valen», expresó con desolación del Val.

A pesar de darle credibilidad total a estas estimaciones, el columnista señaló a lo que ocurrió en los comicios de 2023, donde todo invitaba a pensar en los días previos que PP y VOX obtendrían mayoría absoluta, algo que no acabó sucediendo. «Ganó Feijóo, pero no daban ninguna opción de que Pedro Sánchez pudiera gobernar y finalmente gobernó», rememoró el colaborador.

Si bien del Val defiende que las manifestaciones por la vivienda, la okupación ilegal de Sol y la huelga general convocada por CCOO y UGT para el próximo 11 de noviembre no serán suficientes para que Sánchez acabe con la «diferencia de 70 y 80 diputados» que existe, previsiblemente, entre el bloque de la derecha y el de izquierda, aunque no rechaza una sorpresa.

Juan del Val define como «perversa» la estrategia de Sánchez

«Es muy difícil que Pedro Sánchez pueda revertir el resultado, pero cuidado… No creo que pueda gobernar, pero él se podrá mantener como líder de la oposición, que creo que es su pretensión», avisó del Val, que cree que un resultado digno para el PSOE «eso sí puede lograrlo».

«La forma de hacer política de Pedro Sánchez ha contaminado muchísimo la convivencia y ahora, llega el final y vuelve a enfrentarnos y convierte estos comicios entre los buenos y los malos. Él, que defiende a la gente, y los poderosos, que van a por el ciudadano de a pie», lamentó el novelista, que calificó de «muy perversa» la estrategia del máximo mandatario del PSOE.