Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Feijóo pide a Sánchez que despliegue la Armada en Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama a Pedro Sánchez que despliegue a la Armada en Ceuta, convoque a la embajadora de Marruecos y llame al embajador español en Rabat.

Así lo ha pedido el máximo dirigente popular esta mañana en una entrada en su cuenta de X, en la que ha advertido de que «varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme».

Tras saberse que Marruecos envió a su mejor buque de guerra a aguas de Ceuta durante la invasión de los más de 80.000 inmigrantes ilegales los días 30 y 31 de julio, una patrullera marroquí invadió aguas de Ceuta tras la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia y permaneció allí durante siete horas hasta que se envió a una patrullera de la Guardia Civil.

El presidente del PP descarta que la presencia de estos buques marroquíes en aguas españolas «no son un hecho puntual» como defiende el Gobierno, y exige una «respuesta firme» en la que reclama el despliegue de la Armada en la zona.

De igual manera, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta para visitar, entre otras instalaciones, distintas unidades policiales ubicadas en el paso fronterizo de El Tarajal. La visita se produce en plena polémica por la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas ceutíes durante la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio, un episodio sobre el que el Gobierno no informó al considerarlo un hecho «puntual».

Por otro lado, el ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que prepara su regreso y ha descartado la posibilidad de ejercer el puesto de jefe de la oposición en el Parlament.

«No podría ejercer como tal, pero por otra parte, aunque pudiera, me parece que quien ha sido presidente de la Generalitat y ha ocupado la presidencia, que es una institución, no es correcto que vaya después a controlar al presidente, sea quien sea», ha destacado en una entrevista en La2 Cat.

También ha manifestado que se está llegando a un punto irreversible tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía: «Es irreversible y, por lo tanto, deberán acabar firmando la rendición. Y es verdad que ahora mi cabeza ha empezado a pensar que, efectivamente, el retorno ya se debe preparar. Así como he dedicado mucho tiempo a preparar mi exilio, si era necesario crónico, ahora estoy preparando mi retorno».

Tras explicar sus primeras noches en Bélgica, ha concretado que «no quiso escapar ni esconderse» porque se acabó instalando en el corazón de Europa, y que si hubiera querido pasar desapercibido o procurar por su situación personal, hubiera escogido vivir «en un país que no tuviera tratado de extradición con España».