Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Feijóo pide a Sánchez que despliegue la Armada en Ceuta
El ministro Marlaska viaja este viernes a Ceuta para revisar infraestructuras en El Tarajal
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama a Pedro Sánchez que despliegue a la Armada en Ceuta, convoque a la embajadora de Marruecos y llame al embajador español en Rabat.
Así lo ha pedido el máximo dirigente popular esta mañana en una entrada en su cuenta de X, en la que ha advertido de que «varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme».
Tras saberse que Marruecos envió a su mejor buque de guerra a aguas de Ceuta durante la invasión de los más de 80.000 inmigrantes ilegales los días 30 y 31 de julio, una patrullera marroquí invadió aguas de Ceuta tras la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia y permaneció allí durante siete horas hasta que se envió a una patrullera de la Guardia Civil.
El presidente del PP descarta que la presencia de estos buques marroquíes en aguas españolas «no son un hecho puntual» como defiende el Gobierno, y exige una «respuesta firme» en la que reclama el despliegue de la Armada en la zona.
De igual manera, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta para visitar, entre otras instalaciones, distintas unidades policiales ubicadas en el paso fronterizo de El Tarajal. La visita se produce en plena polémica por la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas ceutíes durante la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio, un episodio sobre el que el Gobierno no informó al considerarlo un hecho «puntual».
Por otro lado, el ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que prepara su regreso y ha descartado la posibilidad de ejercer el puesto de jefe de la oposición en el Parlament.
«No podría ejercer como tal, pero por otra parte, aunque pudiera, me parece que quien ha sido presidente de la Generalitat y ha ocupado la presidencia, que es una institución, no es correcto que vaya después a controlar al presidente, sea quien sea», ha destacado en una entrevista en La2 Cat.
También ha manifestado que se está llegando a un punto irreversible tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía: «Es irreversible y, por lo tanto, deberán acabar firmando la rendición. Y es verdad que ahora mi cabeza ha empezado a pensar que, efectivamente, el retorno ya se debe preparar. Así como he dedicado mucho tiempo a preparar mi exilio, si era necesario crónico, ahora estoy preparando mi retorno».
Tras explicar sus primeras noches en Bélgica, ha concretado que «no quiso escapar ni esconderse» porque se acabó instalando en el corazón de Europa, y que si hubiera querido pasar desapercibido o procurar por su situación personal, hubiera escogido vivir «en un país que no tuviera tratado de extradición con España».
El Gobierno asegura que no hay constancia de más buques marroquíes en aguas de Ceuta
El Gobierno asegura que no hay constancia de la presencia de buques marroquíes en aguas españolas en Ceuta más allá de la que ya ha reconocido que hubo a finales de julio y que ha calificado de un hecho «puntual», y resalta la buena coordinación entre las Armadas de los dos países.
Fuentes del Ejecutivo han salido así al paso de la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de desplegar la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas el embajador español en Rabat después de las informaciones en las que se asegura que ha habido más incursiones de buques marroquíes en aguas españolas. Ante ello, el Gobierno subraya que ni a la Guardia Civil ni a la Armada
Frente Amplio celebra los últimos acuerdos alcanzados en Aragón y Baleares y mantiene «la puerta abierta» a Podemos
El Frente Amplio ha celebrado los últimos acuerdos alcanzados este jueves en Aragón y Baleares, a la vez que mantiene abierta la puerta a que Podemos se incorpore a otras confluencias de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Estos dos territorios se suman a la candidatura electoral acordada en Canarias bajo la marca electoral ‘Unidad del Pueblo Canario’, que integra a las fuerzas de izquierdas del territorio Nueva Canarias-Bloque Canarista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos, si bien Drago Canarias, encabezada por el exdiputado de la formación morada Alberto Rodríguez, ha decidido concurrir en solitario.
En Aragón, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero han acordado presentarse al 29N bajo la denominación ‘Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón’, pero Podemos, a falta de que se cierre el plazo este viernes, no ha entrado en la ecuación.
El presidente de Chunta, Jorge Pueyo, lamentó en redes sociales que Podemos no esté incluido en el acuerdo, aunque le ha seguido tendiendo la mano. «Falta Podemos, y por eso, desde Chunta Aragonesista también le lanzamos el guante y le pedimos que se incorpore a este Frente Amplio de Aragón», ha manifestado.
La acampada de Sol llega a 20 noches sin fecha final y con la mirada puesta en los barrios
Los cientos de manifestantes que aún siguen acampados en la madrileña Puerta del Sol por vigésima noche consecutiva decidieron este jueves, durante una asamblea para medir fuerzas, seguir con la protesta, aunque con una intención clara: llevar el espíritu de la plaza al resto de barrios.
Los manifestantes se congregaron pasadas las 20:30 horas en el entorno de emblemática estatua del Oso y el Madroño para exponer sus ideas y señalar los aspectos que consideran mejorables. El turno de palabra iba pasando de portavoz en portavoz y cada ponencia fue recibida con un aplauso sordo.
La izquierda llega al último día para pactar coaliciones con avances en varias CCAA y Madrid como foco de tensión
La izquierda alternativa llega este viernes, último día para registrar coaliciones electorales a las elecciones generales, con negociaciones ‘in extremis’ para forjar alianzas y con riesgo de fragmentación electoral entre Frente Amplio y Podemos en la circunscripción de Madrid.
Las tensiones se han escenificado este jueves después de que el partido comandado por Ione Belarra ofreciera solo a IU acuerdos de unidad en diez comunidades autónomas, dejando al margen Madrid y Cataluña, que la formación de Maíllo rechaza al dejar claro que no negociará negociaciones fuera del espacio Frente Amplio y que se opone a pactos «troceados» cuando la unidad debe ser global.
Pero esas tiranteces no han impedido que se haya alumbrado el primer acuerdo entre los dos partidos, junto a Nueva Canarias y Sumar, para concurrir juntos en el archipiélago a los comicios generales bajo una marca propia (‘Unidad del Pueblo Canario’), según han anunciado este jueves. En esta comunidad, en todo caso, habrá fragmentación electoral dado que Drago Canarias acordó presentar una candidatura propia a las generales.
Marlaska viaja a Ceuta para visitar infraestructuras policiales en El Tarajal
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta para visitar, entre otras instalaciones, distintas unidades policiales ubicadas en el paso fronterizo de El Tarajal. La visita se produce en plena polémica por la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas ceutíes durante la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio, un episodio sobre el que el Gobierno no informó al considerarlo un hecho «puntual».
Feijóo pide a Sánchez el despliegue de la Armada en Ceuta y que explique a los españoles lo que ocurre con Marruecos
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama a Pedro Sánchez que despliegue a la Armada en Ceuta, convoque a la embajadora de Marruecos y llame al embajador español en Rabat.
Así lo ha pedido el máximo dirigente ‘popular’ esta mañana en una entrada en su cuenta de X, recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que «varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme».
Tras saberse que Marruecos envió a su mejor buque de guerra a aguas de Ceuta durante la invasión de los más de 80.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio, una patrullera marroquí invadió aguas de Ceuta tras la visita de los reyes Felipe VI y Letizia y que permaneció allí durante siete horas hasta que se envió a una patrullera de la Guardia Civil.
Ayuso: «Se está promoviendo la invasión de España a través de Ceuta mientras el Gobierno se baja los pantalones»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que se está promoviendo «la invasión de España a través de Ceuta» mientras el Gobierno de la nación «se baja los pantalones por completo» y mientras se demuestra el «nivel de aislamiento absoluto» de España a nivel internacional.
La dirigente madrileña ha señalado que lo que ha pretendido en todo momento el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, es «poner a prueba a España para ver nuestro nivel de aislamiento, que es absoluto» y ha puesto el foco en algo «más profundo e histórico del PSOE con Marruecos».
«Es porque hay muchos socialistas con intereses personales, todos los dirigentes más importantes del PSOE, pasados, presentes y futuros, tienen intereses económicos en Marruecos y personales», ha indicado, a lo que ha añadido que solo es necesario «unir puntos» para comprender que esta historia tiene «un trasfondo sórdido».