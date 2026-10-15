El PSOE ha presentado una enmienda a un reglamento sobre las ayudas a empresas de la Unión Europea para extenderlas a «terceros países» que tienen un acuerdo con el club comunitario, entre los que está Marruecos. Los socialistas españoles han introducido una modificación legislativa que aún tendrá que someterse a votación en el Parlamento. La nueva norma se está debatiendo ahora mismo a dos bandas entre el legislativo europeo y el Consejo Europeo, el organismo que reúne a los líderes de cada Estado miembro.

La enmienda está firmada por 12 diputados del PSOE en el Parlamento Europeo (Nicolás González Casares, Javier Moreno Sánchez, Leire Pajín, Idoia Mendia, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, Sandra Gómez López, Lina Gálvez, Juan Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel, Hana Jalloul Muro y Laura Ballarín Cereza).

La propuesta introduce un nuevo artículo en el reglamento conocido como Ley de Aceleración Industrial. El nuevo precepto legal reza así: «Las autoridades competentes y la Comisión procurarán conceder el trato más favorable y la aplicación más flexible de las disposiciones del presente capítulo a los productos, servicios e inversiones originarios de terceros países que ya mantengan asociaciones o acuerdos comerciales con la Unión». Y lo argumentan en la necesidad de «preservar la integración económica y la continuidad de las cadenas de valor estratégicas con dichos socios».

Equiparar el producto marroquí

En otras palabras, la enmienda introducida por el PSOE pretende extender las ayudas y los beneficios de la norma a países que no son de la UE pero tienen un acuerdo con el club comunitario. Y el reino alauí podría ser considerado dentro de esta descripción al existir un Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo explican que las implicaciones de esta medida, entre otras cosas, son que permitiría que «algunos componentes industriales fabricados en Marruecos sean considerados equivalentes a los europeos a efectos de determinadas ayudas públicas».

A su vez, los populares sostienen que la posición mayoritaria de la cámara defiende «que solo los productos de la UE, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio —Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza— reciban directamente ese trato favorable». «Países como Marruecos deberían superar antes una evaluación que garantice reciprocidad real y reglas de origen claras», afirman fuentes parlamentarias del PP en respuesta a la propuesta del PSOE.

«PSOE, defensor de Marruecos»

En otras palabras, si prospera la enmienda propuesta por los socialistas, los productos procedentes del reino alauí serían equiparables a los de la UE respecto a las ayudas. «El PSOE español se ha vuelto a convertir en el principal defensor en Bruselas de los intereses de Marruecos», subrayan los populares.

Todo ello en un contexto de tensión con el país africano tras la entrada masiva en Ceuta de más de 80.000 inmigrantes ilegales entre el 30 y el 31 de julio a través de su frontera terrestre y marítima. Una situación que se suma a la incursión de embarcaciones marroquíes en aguas españolas en esas mismas fechas, tal y como desveló El País.

Pese a ello, el presidente del Gobierno ha venido defendiendo a la monarquía alauí. De hecho, Sánchez llegó a decir en una entrevista en La Sexta que las autoridades marroquíes trataron «de gestionar la avalancha de una manera inteligente». Llegó a justificar la inacción del vecino africano en su voluntad de «producir el menor daño posible a esos migrantes». «Diez horas después, vimos a un Marruecos mucho más activo, más movilizado», indicó.