Diana Morant, secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el gobierno de Pedro Sánchez, se ha contagiado de la obsesión de su jefe con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Este martes, en un mitin de campaña en Guardamar del Segura, en Alicante, Diana Morant ha vuelto a mencionarlo expresamente después de insistir categóricamente en algo que el PP ha desmentido: que vaya a privatizar las pensiones. «Lo que pasa es que salió Inda y dijo: ‘Callad, ya, dejaros de las pensiones’», ha gritado Diana Morant en su intervención.

Las informaciones que cada día llevan Eduardo Inda y OKDIARIO a sus lectores, desnudando y revelando la corrupción y corruptelas del sanchismo y cuanto le rodea, no son bien encajadas por algunos socialistas, que intentan tapar su calamitosa campaña electoral mencionando al director de OKDIARIO o, como en el caso de José Bono, respondiendo con una metáfora escatológica a las informaciones sobre el crecimiento de su patrimonio.

La mención de Diana Morant a Eduardo Inda en la misma línea que otras anteriores que evidenciaban la obsesión de Sánchez con el director de OKDIARIO se ha producido en un acto electoral en que la ministra, sin embargo, no ha efectuado explicación alguna acerca de sus propias palabras en otro mitin anterior del PSOE, el celebrado el pasado viernes en Onteniente, en que ella misma aseguró que se quedó con ganas de que Sánchez le diera «cuatro bofetadas bien pegadas» a Feijóo en el debate electoral cara a cara del pasado jueves.

Antes, Sánchez había aludido en uno de sus actos a las palabras de Eduardo Inda en Horizonte, donde pidió al PP de Alberto Núñez Feijóo que no hablara de pensiones durante la campaña sin un plan concreto. «Que se callen con las pensiones el PP», opinó Inda en la tertulia. «Que hablen el día 30, el 1 de noviembre, 1 de diciembre o el 10 de enero, cuando ya estén formando gobierno», añadió el director de OKDIARIO.

En aquella intervención, Inda aprovechó el momento para reivindicar que «el político en campaña tiene que ser hábil» y recordar después la polémica que la izquierda montó aprovechando una entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo antes de las elecciones de 2023, que acabó por perjudicar a los intereses de la formación. En todo caso, aseguró que hay que ser «franco» con los ciudadanos en un asunto tan «sensible» en España.

Desde entonces hasta ahora, Inda se ha convertido en una auténtica obsesión para Sánchez y, por lo que se ve, también para, al menos, algunos de sus ministros, como es el caso de Diana Morant. Sencillamente, porque el director de OKDIARIO dio al traste estrategia sanchista en esta materia.

En cuanto a Diana Morant, baste recordar que se convirtió en secretaria general de los socialistas valencianos porque sus dos rivales en las primarias que se vislumbraban se retiraron tras una reunión a cuatro con el entonces secretario general del PSOE, Santos Cerdán, en Ferraz. Ella era la candidata de Sánchez.

De no haberse retirado ambos, Diana Morant no tenía posibilidades de haber alcanzado esa secretaría general de los socialistas valencianos. Ahora, Diana Morant imita a Sánchez hasta en sus obsesiones, como es el caso de la que el presidente del Gobierno mantiene con Eduardo Inda.