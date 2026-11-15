Toda la Gestapo sanchista contra mí

Adolf Hitler creó la Gestapo en abril de 1933, apenas tres meses después de asumir la Jefatura de Gobierno. Fue poco después de las elecciones parlamentarias de ese mismo año, las únicas que el genocida alemán ganó en su vida. Curioso paralelismo, este último, con Pedro Sánchez. Tenía una sola misión: perseguir, espiar y eliminar a toda aquella persona o grupo que fuera percibido como enemigo del régimen nazi. Aunque estaba incrustada en el aparato gubernamental operaba al margen de cualquier control político o judicial. La intimidación, la difamación, la delación, la tortura y el asesinato constituían sus principales métodos de trabajo. Fundada por Hermann Göring y dirigida posteriormente por Heinrich Himmler se desempeñó, junto a las SS, como el gran aparato de terror de la dictadura hitleriana. Rivales políticos primero y disidentes después, judíos, homosexuales y gitanos estuvieron en la diana de 1933 a 1945.

Pedro Sánchez también cuenta con su propia Gestapo. La creó en la campaña de las Primarias de 2017 que ganó con un pucherazo, tras haberse financiado con dinero negro procedente de los puticlubs de su suegro y su mujer y después de haber colado en el partido a inmigrantes a sueldo que no tenían pajolera idea de lo que es el PSOE. Sus primeros integrantes se llamaban Koldo García y Santos Cerdán, delincuentes entonces, megadelincuentes ahora.

Koldo y Santos, íntimos desde sus tiempos de andanzas navarras, eran los encargados de hacer el trabajo sucio: durante la campaña interna que les enfrentó a Susana Díaz se encargaron de colar en las urnas papeletas propias y extraer las ajenas. Cuando ganaron, se dedicaron a hacer una limpieza étnica intramuros, con tal éxito que a día de hoy no queda un solo personaje normal en la cúpula del partido que antaño dirigió un socialdemócrata de verdad como Felipe González, el hombre que más años ha gobernado en la España democrática.

La Gestapo entró en una suerte de cuasihibernación después de que Sánchez lograse en mayo de 2018 desahuciar del poder al hombre que le había ganado por 52 escaños de diferencia. El putsch fructificó gracias a una moción de censura respaldada por quienes habían dado un golpe de Estado en Cataluña apenas medio año antes y por los etarras que asesinaron a 856 españoles. Ya en el Gobierno no era tan importante matar internamente a los disidentes como hacerse ricos. Y se hicieron ricos, vaya si se hicieron ricos. Y eso que todavía desconocemos la dimensión del latrocinio porque aún no se ha metido mano al saqueo de los más de 100.000 millones de fondos europeos recibidos tras la pandemia.

La Gestapo sanchista resucitó en abril de 2024 después de que OKDIARIO destapase la imputación de Begoña Gómez

Sobra decir que el patrimonio de Sánchez, el de Begoña Gómez, el de Santos Cerdán, el de Koldo García, el del Tito Berni y el del cuate de todos ellos, Víctor de Aldama, no es el que era entonces. Se han forrado a modo y manera amañando contratos públicos. Al punto que ya no los reconoce económicamente ni la madre que los parió. Son multimillonarios.

La Gestapo sanchista resucitó en abril de 2024 después de que OKDIARIO destapase la imputación de Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. La pata mediática de la mafia sanchista negó con las descalificaciones de siempre, «fake news», lo que semanas más tarde confirmaría el juez Juan Carlos Peinado en un auto para la historia. Consecuencia: Santos Cerdán, que es un ladrón nivel dios más malo que la quina, recompuso la Gestapo por órdenes de Pedro Sánchez.

El 26 de abril nació en Ferraz una Gestapo 2.0 en la cual sólo había un integrante de la 1.0, básicamente porque ya sabían que a Koldo García la justicia ya le pisaba los talones. A aquella reunión fueron convocados Juanma Serrano, histórico jefe de gabinete de Pedro Sánchez y más tarde presidente de Correos a razón de 200.000 euracos al año, Antonio Hernando, entonces miembro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y una desconocida para el gran público, aunque no para el secretario general, de nombre Leire Díez. Obviamente, Santos Cerdán hizo de anfitrión, que para eso era el número 2 del PSOE.

La Gestapo metió la quinta en diciembre de 2024 cuando la juez de Badajoz Beatriz Biedma imputó a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias. Los matones de Sánchez fueron a saco contra una magistrada honrada que se limitó a hacer el trabajo para el cual la tenemos contratada los españoles: impartir justicia. Efectuaron seguimientos no sólo a ella sino también a sus hijos. Y en una actuación que certifica la venezolanización de España, intentaron contratar a un clan de narcos, Los Rocho, para «eliminar» a la incómoda titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz. Un «eliminar» que, traducido al cristiano que se habla en mi pueblo, es asesinar.

Metieron la quinta cuando la juez Biedma, una magistrada honrada, imputó a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

La persona que contactó con la jefa de los sicarios, Cintia Rocha, cuyo padre y marido fueron eliminados por bandas rivales, fue otra joyita, Luis José Sáenz de Tejada, estrecho colaborador de Leire Díez que fue expulsado de la carrera judicial por maltratador. Lo más flipante de todo es que los narcos resultaron más honrados que la Gestapo sanchista: declinaron el ofrecimiento por lo bestia que les parecía mandar al otro barrio a una juez. Son malos malísimos, obviamente, pero no tontos, y en este repugnante episodio demostraron más decencia que la Gestapo sanchista.

Pedro Sánchez ha rescatado a un significado miembro de la Gestapo, Koldo García, para intentar asesinar civilmente al PP, a su abogado Alberto Durán, a OKDIARIO y al arriba firmante con una batería de injurias y calumnias dictadas desde Moncloa. Imagino que, además de una suculenta cantidad económica, le han prometido un trato «agradable» en el Constitucional cuando presente su recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo. Éramos pocos y parió Leire Díez que, ahora, en un ejercicio de ciencia ficción nivel dios, asegura que Durán, esa estrella del Derecho Penal que es José Antonio Choclán y yo le ofrecimos 2 millones de euros por tirar de la manta contra un presidente del Gobierno al que no hace falta tirarle de la manta porque ya la tira él solito con su testaferro Begoña Gómez y su hermanito.

Y para que nada ni nadie falte, anteayer entró en escena Víctor de Aldama acusándome de «extorsionar» a José Luis Ábalos para que pusiera publicidad institucional a este periódico. El gangoso comisionista, que dadas las horas de la noche que eran debía de ir colombianizado, es tan tonto que olvidó un pequeño detalle: yo no tengo que apretar a nadie para que inserte publicidad gubernamental. En primer lugar, porque no soy así, ahí está mi trayectoria; en segundo, porque tenemos derecho a ella por ley, vamos, que está tasada, que sin moverme de mi despacho nos la tienen que adjudicar.

Pedro Sánchez y la división mediática de su Gestapo tienen un problema: han encomendado nuestra muerte civil —espero que no física— a una banda en la que todos están condenados en sentencia firme o caminito de Soto del Real. El apóstol de la ética y la verdad Koldo García, que pronto tendrá bonitas noticias nuestras, acumula una condena de 19 años y ocho meses de cárcel y otras siete imputaciones que comportan otros 30 años en la Audiencia Nacional. Por cierto: ¿desde cuándo puede un recluso hablar con los medios día sí, día también?

Si se piensan que me voy a amedrentar, o que OKDIARIO se va a acojonar, van dados. Les vamos a hacer frente periodística y judicialmente

Ese otro faro moral que es para Sánchez y la Gestapo mediática Leire Díez no sólo está implicada en el asesinato frustrado de Beatriz Biedma sino que acarrea ya siete acusaciones en la Audiencia Nacional por siete delitos que le podrían llevar hasta 31 años a la cárcel. Y ese Víctor de Aldama que va de salvador de España es un delincuente con todas las letras toda vez que el Supremo le condenó a cuatro años y medio de cárcel el pasado verano y ostenta la condición de capo dei capi de una organización que defraudó 182,5 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. Un potosí que debería haber servido para financiar nuestra Sanidad y nuestra Educación pero acabó en el bolsillo de esta gentuza.

Y, entre tanto, el corrupto consorte o con suerte que es Pedro Sánchez ha instado a la Fiscalía que depende de él a pedir la imputación del PP, su abogado, un servidor y OKDIARIO por seis delitos, además de registrar nuestros teléfonos. Pruebas, ni una. Esto es como si yo elucubro que él es un pederasta, un asesino, un violador, un narcotraficante, un proxeneta y un comisionista. Bueno, estas dos últimas cuestiones puede que no sean precisamente una inventada.

Si se piensan que me voy a amedrentar, o que OKDIARIO se va a acojonar, van dados. Les vamos a hacer frente periodística y judicialmente. Pedro Sánchez se puede meter su Gestapo donde le quepa, que bastante tienen sus componentes con pasar el resto de su vida en la trena y él y su corrupta mujer con esquivarla. Sus métodos nazis de eliminación física o civil de los rivales políticos, de los disidentes o los periodistas incómodos tienen cabida en la Rusia de Putin, en la Venezuela de Maduro, en la Nicaragua de Ortega o en la Turquía de Erdogan pero no en España. Todo esto demuestra lo diabólicamente malvados que son y lo desesperaditos que están. Porque el 29 ni vencerán ni convencerán. Espero que él acabe donde se merece: Soto del Real.