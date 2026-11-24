José Bono ha respondido con una metáfora escatológica a las informaciones de Eduardo Inda sobre el crecimiento de su patrimonio. El ex ministro socialista ha recurrido a una metáfora de muy mal gusto: ha comparado a Inda con «heces fecales» que, según ha dicho, dejan de oler si se las deja secar y no se les presta atención.

El enfrentamiento viene de las intervenciones televisivas del director de OKDIARIO, que ha cuestionado el origen de la fortuna del ex presidente de Castilla-La Mancha tras su paso por la política. Inda ha vinculado a Bono con asuntos en la República Dominicana, país cuya nacionalidad obtuvo el ex ministro, como publicó en exclusiva este periódico. Y ha ido más allá: si Felipe González hablara de lo que ocurre allí, ha asegurado, caerían varios dirigentes.

Eduardo Inda estalla contra Pepe Bono: «Si habla de Dominicana, caéis todos» 🔴 #Horizonte, de lunes a viernes, a las 21:10h en #Cuatro y en #MediasetInfinity https://t.co/XvfVSDcX71 — Cuatro (@cuatro) November 23, 2026

Inda ha relatado además que hace diez años fue testigo de cómo Bono compraba relojes de la firma de lujo Patek Philippe en Suiza, una de las marcas más exclusivas del mundo.

«Pseudoperiódicos»

Bono ha rechazado las acusaciones, que califica de mentiras, y ha contraatacado contra la independencia de OKDIARIO. El ex ministro —que se encuentra paseando por las televisiones haciendo campaña por Sánchez— sostiene que estos medios, a los que llama «pseudoperiódicos», viven de la publicidad institucional de los gobiernos del PP, lo que, a su juicio, explica que ataquen al PSOE y favorezcan a los populares.

José Bono responde a Inda: «Le pasa como a las heces fecales». #EnLínea24nov https://t.co/LhkC5iwG18 — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 24, 2026

No es la primera vez que Bono carga contra este periódico. Hace unos días, en LaSexta, se declaró cada vez más republicano por la recepción que Felipe VI ofreció a OKDIARIO con motivo de su X aniversario: «Yo cada día siento más simpatía por la letra R».