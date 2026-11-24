La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha lanzado un contundente mensaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que sus políticas están perjudicando a las mujeres. «El Gobierno de Sánchez se ha convertido en un enemigo directo para las mujeres», sostiene la dirigente, que ha situado la seguridad femenina y la eficacia de las medidas contra la violencia entre sus principales críticas al Gobierno.

Vox cuestiona las políticas de igualdad

Las declaraciones se producen en un momento especialmente significativo, a las puertas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La formación de Santiago Abascal ha aprovechado estas fechas para intensificar su discurso sobre la protección de las víctimas y reclamar una revisión de las políticas impulsadas durante los últimos años.

Isabel Pérez Moñino, que ejerce como portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid desde octubre de 2024, considera que las medidas actuales no están ofreciendo los resultados esperados. La política madrileña ha cuestionado especialmente las actuaciones del Gobierno en materia de violencia sexual, la legislación vigente y los mecanismos destinados a proteger a las mujeres frente a sus agresores.

Las agresiones sexuales, en el centro de la polémica

Uno de los argumentos utilizados por la portavoz madrileña es el incremento de los delitos contra la libertad sexual. Vox ha denunciado recientemente que las agresiones sexuales han aumentado un 276% desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, una cifra que la formación utiliza para exigir responsabilidades políticas.

Los datos oficiales del Ministerio del Interior confirman que los delitos sexuales conocidos por las fuerzas de seguridad han experimentado un incremento durante los últimos años. En 2025 se registraron 21.659 infracciones contra la libertad sexual, un 2,3% más que en 2024, según el balance de criminalidad publicado por el departamento.

No obstante, estas estadísticas deben interpretarse teniendo en cuenta que el aumento de las denuncias también puede estar relacionado con una mayor disposición de las víctimas a comunicar los hechos y con una menor tolerancia social hacia estas conductas.

El 25N reabre el debate sobre la protección de las mujeres

La ofensiva política de Vox coincide con la presentación de una propuesta de declaración institucional en la Asamblea de Madrid con motivo del 25N. Isabel Pérez Moñino ha defendido que es necesario revisar el sistema de protección, destinar más recursos directamente a las víctimas y reforzar la prevención y la seguridad.

Entre sus críticas también figuran las consecuencias de la ley del solo sí es sí y los problemas registrados en los dispositivos electrónicos de seguimiento de maltratadores. La formación reclama responsabilidades al Gobierno y considera que estos episodios evidencian deficiencias que deben corregirse.