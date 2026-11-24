El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido condecorado este martes con la Orden de Rio Branco, la más alta distinción que puede conceder Brasil a una persona que no ocupa un cargo político, militar o una autoridad en reconocimiento a sus servicios extraordinarios y su labor diplomática o empresarial.

El mérito, otorgado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a instancias del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, pone en valor la «dilatada trayectoria» de Galán al frente de Iberdrola y su «decisiva contribución» a la proyección internacional del país y al fortalecimiento de las relaciones económicas e institucionales entre España y Brasil.

El embajador de Brasil en España, Luiz Alberto Figueiredo, fue el encargado de hacer entrega de la insignia en un acto que ha subrayado la relevancia de la inversión extranjera y el impulso a ámbitos estratégicos como la electrificación en Brasil.

«Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, es un claro exponente de la inversión española en Brasil, con presencia en toda la cadena de valor del sector eléctrico: generación, transporte, distribución y comercialización», ha indicado Figueiredo.

«La apuesta decidida de Iberdrola por el progreso socioeconómico brasileño trasciende la esfera de los negocios, al impulsar las relaciones entre Brasil y España y representar un ejemplo de los beneficios mutuos que aporta la cooperación bilateral», ha añadido.

Durante su intervención, Galán ha asegurado que «Brasil ocupa un lugar muy importante en mi carrera y en la historia de Iberdrola» y ha destacado el compromiso de largo plazo de la compañía con el país, que desde su llegada ha destinado más de 100.000 millones de reales (15.450 millones de euros) a generación y redes eléctricas.

Asimismo, ha insistido en que su apuesta por la nación sudamericana tendrá continuidad con un nuevo ciclo inversor en redes de cerca de 50.000 millones de reales (7.725 millones de euros) hasta 2030.

Brasil, según Galán, ofrece «enormes oportunidades» ligadas a la electrificación, tanto en la expansión y el refuerzo de las redes como en la generación a partir de sus «abundantes recursos renovables». El presidente de Iberdrola ha expresado, además, su voluntad de «seguir trabajando para que Iberdrola y Neoenergia generen aún más progreso en Brasil durante muchos años».

A través de Neoenergia, Iberdrola es actualmente el mayor operador de distribución eléctrica del país y tiene presencia en 18 estados y en el Distrito Federal, por lo que provee electricidad a alrededor de 45 millones de brasileños y cuenta con más de 750.000 kilómetros de líneas de distribución, 8.000 kilómetros de transporte y 4.000 MW de generación renovable, principalmente eólica e hidroeléctrica.

La multinacional formalizó en 2026 la renovación anticipada por 30 años de las concesiones de distribución de Neoenergia Coelba (Bahia); Neoenergia Cosern (Rio Grande do Norte) y Neoenergia Elektro (São Paulo y Mato Grosso do Sul), que se suman a la ya prorrogada de Neoenergia Pernambuco, hasta 2060, y a la vigente para Neoenergia Brasília, hasta 2045.