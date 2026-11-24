Rentabilizar los ahorros es una de las grandes prioridades que tenemos los usuarios. Queremos sacar partido a nuestro dinero, pero siempre buscamos las opciones más adecuadas para no asumir demasiados riesgos, sobre todo los inversores más conservadores. Si hablamos de depósitos, estamos viviendo un momento muy interesante en ofertas con intereses atractivos, plazos definidos y pocos requisitos que son una excelente alternativa para nuestros ahorros, como es el depósito a seis meses al 3,25 % TAE, sin vinculación adicional, de CBNK Banco.

Una nueva solución financiera muy competitiva dirigida a usuarios particulares que quieran obtener una remuneración por sus ahorros sin necesidad de contratar otros productos o asumir compromisos adicionales con la entidad.

El depósito a seis meses al 3,25 % TAE, sin vinculación adicional de CBNK Banco requiere el depósito de una inversión mínima de 10.000 euros, procedentes de nuevo saldo de otras entidades financieras, y no establece un importe máximo.

Qué es lo que hace este depósito atractivo

El principal atractivo del depósito de CBNK Banco reside en la combinación de rentabilidad, un plazo de solo seis meses y unas condiciones sencillas. Es decir, el usuario conoce desde el principio qué interés se aplica y cuándo recuperará su dinero, lo que permite desarrollar una mejora de las finanzas y, de este modo, decidir qué parte de sus ahorros quiere mantener en este tipo de productos.

La oferta estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que se alcance antes el volumen de emisión previsto, fijado en 250 millones de euros.

Modalidad combinada: inversión mínima de 20.000 euros

Además del depósito tradicional, CBNK Banco tiene también modalidad combinada que permite diversificar el dinero entre una parte destinada a un depósito con rentabilidad fija y otra invertida en fondos de inversión. Se trata de una opción para aquellos usuarios que quieren mantener una parte de su ahorro bajo unas condiciones de remuneración conocidas y, al mismo tiempo, explorar las posibilidades que ofrecen los mercados financieros.

En la modalidad combinada con fondos de inversión, el depósito ofrece un 3,50 % TAE a 12 meses. Para contratarla es necesaria una inversión mínima de 20.000 euros, que debe repartirse a partes iguales entre el depósito y uno o varios fondos de inversión.

Esto significa que, por ejemplo, una persona que disponga de 20.000 euros destinará 10.000 euros al depósito, que le proporcionará una rentabilidad conocida del 3,50 % TAE durante un año, y los otros 10.000 euros a fondos de inversión que podrá elegir según sus objetivos, preferencias y perfil de riesgo.

La oferta permite elegir entre fondos de renta fija, renta variable, mixtos y estrategias temáticas de CBNK Gestión de Activos, la gestora del grupo CBNK. De esta forma, cada cliente puede seleccionar las alternativas que mejor encajen con sus objetivos financieros, su horizonte temporal y su tolerancia al riesgo.

De este modo, el cliente obtiene una rentabilidad fija y conocida en el depósito, y en la parte de fondos puede lograr una rentabilidad adicional. A diferencia del depósito, esa parte está sujeta a la evolución de los mercados y puede generar pérdidas.

Con el nuevo depósito a seis meses al 3,25 % TAE y su alternativa combinada al 3,50 % TAE, CBNK Banco amplía las opciones de quienes buscan sacar más partido a sus ahorros, en función de sus necesidades y su perfil inversor.

Asesoramiento y la atención personal

La propuesta de ahorro de CBNK Banco se enmarca en un modelo de banca especializada que busca combinar productos financieros con asesoramiento y atención personalizada. El grupo, que cuenta con raíces vinculadas al servicio de colectivos profesionales, adoptó en 2023 la marca CBNK con el objetivo de ampliar su actividad a los ámbitos de la ingeniería y la salud.

Su modelo de servicio integra financiación especializada, gestión patrimonial, seguros y previsión a largo plazo, con alternativas para particulares, profesionales y empresas. Junto a la operativa bancaria, el grupo cuenta con CBNK Gestión de Activos, su gestora de fondos; CBNK Pensiones, especializada en planes adaptados a cada perfil profesional; y CBNK Mediación de Seguros.

La cercanía y el conocimiento del cliente vertebran su manera de entender la banca. CBNK apuesta por el trato humano, el asesoramiento experto y el acceso directo al gestor, combinando la atención presencial sin necesidad de cita previa con la banca a distancia y los canales digitales. El objetivo es acompañar a cada cliente en sus distintas etapas profesionales y vitales, con soluciones ajustadas a su realidad personal, profesional y empresarial.

Este modelo relacional se refleja también en la renovación de su red de oficinas con alcance nacional, donde CBNK Banco promueve espacios más cercanos, modernos y orientados a la atención personalizada. Una evolución acompañada del refuerzo de sus capacidades tecnológicas y de la calidad del servicio, que mantiene una seña de identidad: siempre al otro lado del cliente hay una persona preparada para atenderle cuando lo necesita.