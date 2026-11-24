Mover dinero de una cuenta familiar antes de una herencia puede parecer una decisión sin demasiadas consecuencias, sobre todo cuando se tiene acceso autorizado a esos fondos. Pero la situación cambia por completo frente a Hacienda ya que se puede entender que ese movimiento no fue un simple trámite, sino una forma de aceptar una herencia de hecho.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Madrid. Una mujer retiró 122.931,67 euros de las cuentas de su hermana durante el año en el que ésta falleció y, más tarde, trató de renunciar a la herencia. La Comunidad de Madrid consideró que ya había aceptado esos bienes de forma tácita y le reclamó el Impuesto de Sucesiones. El asunto terminó en los tribunales y el fallo no ha sido completamente favorable para ninguna de las dos partes.

Sacó 120.000 euros de la cuenta de su hermana antes de que falleciera para esquivar el Impuesto de Sucesiones

El caso aparece recogido en la sentencia STSJ M 11382/2024 y gira alrededor de la cantidad que sacó de 122.931,67 euros. La mujer figuraba como cotitular o autorizada en las cuentas de su hermana y durante ese periodo dispuso del dinero. Después del fallecimiento supo que era la única heredera, pero no presentó la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Y fue entonces cuando empezó el problema ya que la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid inició un procedimiento y entendió que retirar esos fondos no podía considerarse un simple acto administrativo. Para la Administración, había una aceptación tácita de la herencia porque la mujer había actuado como si ya pudiera disponer libremente del dinero, de modo que le 26.217,11 euros de impuesto y, además, una sanción de 17.999,73 euros. En total, 44.216,84 euros.

La heredera alegó que no conocía todos los bienes que formaban parte de la herencia y aportó documentación que acreditaba una renuncia posterior. Además, defendió que algunos pagos realizados desde las cuentas de su hermana respondían a gastos vinculados a ella y que, por tanto, no debían interpretarse como una aceptación.

El problema estaba en haber dispuesto del dinero

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no compartió esa interpretación en lo esencial, sino que entendió que vaciar las cuentas bancarias o disponer de una cantidad tan elevada iba mucho más allá de pagar un gasto puntual o conservar unos bienes mientras se resolvía la herencia. Y aquí está uno de los puntos importantes del caso. El Código Civil permite diferenciar entre simples actos de conservación y aquellos otros que sólo realizaría quien se comporta ya como heredero.

El artículo 999 establece que una herencia puede aceptarse expresamente o de forma tácita. Esta última se produce cuando se hacen actos que implican necesariamente la voluntad de aceptar o que sólo tendría derecho a realizar una persona en calidad de heredera. Y eso es lo que el tribunal apreció, dado que la mujer había retirado más de 120.000 euros y no pudo acreditar de forma suficiente que ese dinero no perteneciera realmente a su hermana o que su destino fuera ajeno a la herencia.

La Comunidad de Madrid mantuvo el impuesto

La consecuencia fue que el TSJ mantuvo la liquidación del Impuesto de Sucesiones. Es decir, la heredera sí tendrá que pagar los 26.217,11 euros que le reclamaba la Administración. Y es que la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones contempla una presunción según la cual determinados bienes que pertenecieron al fallecido durante el año anterior a su muerte forman parte de la herencia, salvo que se pruebe lo contrario y en este caso, esa prueba no resultó suficiente. Por eso la renuncia posterior tampoco sirvió para borrar lo que había ocurrido antes. Y es que si una persona ya ha realizado actos que jurídicamente se consideran propios de quien acepta una herencia, no puede actuar después como si nunca hubiera asumido esa condición aunque lo que sí se perdonó fue la sanción de casi 18.000 euros.

¿Por qué la sanción fue anulada?

El motivo fue que la Administración no justificó correctamente que hubiera existido dolo o culpa por parte de la heredera. Y para sancionar no basta con demostrar que un impuesto se pagó mal o que no se presentó una autoliquidación, sino que también hay que acreditar culpabilidad. Ese matiz cambia bastante el resultado económico del procedimiento y de los más de 44.000 euros que reclamaba la Comunidad de Madrid, tan sólo se deberá abonar el importe que corresponde con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Al final, el caso deja una situación bastante clara, y es que disponer del dinero de una persona fallecida puede tener consecuencias fiscales mucho más importantes de lo que parece, sobre todo si después se intenta renunciar a la herencia. Y aunque cada caso depende de sus circunstancias, aquí el tribunal entendió que sacar más de 120.000 euros no era simplemente gestionar una cuenta sino que era actuar como heredera.