Cielos nubosos cubrirán la mayor parte de Andalucía durante el día de hoy, 24 de noviembre de 2026, avanzando hacia cubiertos a medida que se desarrolle la jornada. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, aunque con menor probabilidad en el extremo oriental de la región. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas lo harán en la vertiente mediterránea, pero descenderán o permanecerán constantes en otras áreas. La brisa será floja, aunque podría intensificarse por la tarde en el litoral.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 24 de noviembre

Lluvias a la vista con cielo nublado en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en Sevilla, donde esta jornada se presenta con una capa gris que puede traernos algunas sorpresas. Con una probabilidad elevada de lluvia, sobre todo en la tarde-noche, es un día ideal para llevar consigo un paraguas. Las temperaturas fluctuaran entre los 9°C de primera hora y alcanzaran los 22°C en su punto más alto, aunque la sensación térmica puede ser ligeramente más cálida, brindando un respiro en este ambiente algo cargado de humedad.

A medida que la mañana avanza, el sol se asomará como un tímido invitado entre las nubes, pero tras el mediodía, el cielo podría experimentar un cambio más dramático, dejándonos un panorama más opaco. El viento soplará suavemente desde el sur, con rachas que podrían aumentar algo la brisa, aunque no será suficiente para considerarlo fuerte. Con la salida del sol a las 08:12 y su ocaso a las 18:08, disfrutaremos de un rato más de luz, pero no olvidemos que la tarde nos prepara con un ambiente más fresco y la amenaza de lluvia.

CÃ³rdoba: cambios drásticos con lluvias esperadas

El cielo cordobés se despierta con un aire denso y cargado, presagiando una jornada de cambios notables. La mañana comienza con temperaturas frescas que rondan los 9 grados, dando paso a un paisaje que alternará entre claros y nubarrones. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvias se intensifica, alcanzando un impactante 95% en la tarde-noche, mientras el viento sopla desde el norte a una velocidad moderada de 5 km/h.

A medida que el sol transita por el horizonte, la sensación térmica se eleva hasta los 20 grados, pero las inminentes precipitaciones alterarán el ambiente. La tarde promete traer consigo no solo un cielo más cubierto, sino también rachas que podrían superar los 30 km/h, junto a un aumento de la humedad que podría sentirse abrumador. Para quienes se aventuren fuera, es mejor no olvidar el paraguas y estar preparados para un día que, sin duda, recordaremos.

En Huelva, cielo algo nuboso con brisa suave

La jornada se presenta con temperaturas templadas, oscilando entre los 10 y los 19 grados. El cielo permanecerá algo nuboso, con leves probabilidades de lluvia tanto esta mañana como durante la tarde-noche y una brisa suave hará que el ambiente resulte agradable.

Un día como este invita a salir a dar un paseo por el centro, disfrutar de un café al aire libre o simplemente relajarse en un parque. Las condiciones son ideales para llevar a cabo las actividades diarias sin preocupaciones.

Cambio a un ambiente lluvioso en CÃ¡diz

El día arranca en Cádiz con una mañana tranquila y templada, donde el termómetro marcará alrededor de 17 grados y el cielo se presentará mayormente despejado. A medida que avanza la jornada, la situación cambiará drásticamente, ya que las nubes comenzarán a dominar el cielo, dando paso a un ambiente más fresco y húmedo. La probabilidad de lluvia, que asciende al 90% en la tarde-noche, sugiere que es mejor tener un paraguas a mano.

Con temperaturas máximas de 20 grados y una sensación térmica similar, la tarde se sentirá más pesada debido a una humedad relativa que alcanzará el 85%. El viento soplará de manera moderada a 15 km/h, sin representar un gran inconveniente, aunque las rachas puntuales podrían elevarse hasta 30 km/h. La luz solar nos acompañará hasta las 18:11, dejando tiempo para disfrutar de las horas previas a la llegada de las lluvias.

JaÃ©n: cielos cubiertos y lluvias a la vista

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca que ronda los 10 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se torna más inestable, con un aumento significativo de la probabilidad de lluvia que alcanzará su pico en la tarde-noche. A pesar de las nubes, la temperatura máxima llegará a los 20 grados, así que es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera, pero también abrigada, para enfrentar el día cambiante.

Cielo despejado con riesgo de lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas alrededor de los 13 grados, perfectas para disfrutar de un agradable paseo matutino. Sin embargo, a medida que el día avanza, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 21 grados, mientras la nubosidad comenzará a aumentar, anticipando que la tarde podría traer precipitaciones puntuales.

Con el viento del sureste soplando a 10 km/h y rachas que alcanzarán los 20 km/h, es aconsejable que si se planea salir esta tarde, se lleve un paraguas a la mano, ya que hay un 30% de probabilidad de chubascos intermitentes por la tarde-noche. La humedad relativa se mantendrá entre el 60% y el 80%, creando un ambiente dinámico en la ciudad.

Granada: ambiente cambiante con posible lluvia

La mañana en Granada se presenta con un cielo parcialmente nublado, con temperaturas frescas que rondan los 11 grados. La brisa suave del sur, a unos 20 km/h, aporta un aire agradable, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 9 grados. A medida que avance la tarde, el tiempo se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvia que podría acompañar a un cielo más cubierto y una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera, pero a la vez que resguarde del fresco.

AlmerÃ­a: cielo despejado y viento cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado y una temperatura fresca que ronda los 13 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro subirá hasta los 19 grados y el viento soplará moderado desde el sur, aportando un ligero matiz de calidez.

Sin embargo, la tarde promete un ligero cambio; aunque se disfrutará de una temperatura máxima de 20 grados, es recomendable estar atento a posibles rachas de viento más intensas y a la baja probabilidad de humedad, que podrá subir hasta el 100 por ciento en ciertos momentos.