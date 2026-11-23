Los invasores de Ceuta han acampado en terrenos militares situados junto a cuarteles que guardan armas, según ha podido saber OKDIARIO. Esta situación está ocurriendo en los terrenos militares que hay junto a la urbanización La Colina, próxima al CETI, y la playa de El Trampolín, en la bahía norte de Ceuta, como puede ver en las imágenes que acompañan a esta información, a las que ha tenido acceso este diario en exclusiva.

Los ilegales comenzaron a okupar estos terrenos a mediados de la semana pasada y durante este fin de semana la invasión ha ido en aumento y han proliferado nuevos asentamientos ilegales. «Los terrenos se están llenando de irregulares, que están creando poblados y los camuflan con vegetación para evitar ser descubiertos», declaran a este diario los vecinos de esta zona.

Y los terrenos militares que han invadido los irregulares están, además, en las inmediaciones de un cuartel con armas, el del Regimiento de Ingenieros número 7, conocido como Ring 7. Una unidad del Ejército de Tierra encuadrada en la Comandancia General de Ceuta, con sede en el acuartelamiento El Jaral.

También se encuentran junto a los campos de tiro de los militares. La cantidad de ilegales que han invadido estas tierras militares no se puede cuantificar, ya que desde fuera de ellas sólo se puede ver una pequeña zona. Y ya está llena.

Un peligro que estén junto al cuartel

OKDIARIO ha comunicado a fuentes militares estos hechos y muestra su «preocupación» por esta invasión a tierras militares y por lo que pueda ocurrir. Los militares consultados sostienen que «esta ocupación es un peligro» y que los ilegales «han de ser desalojados de forma inmediata».

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) está «muy preocupada por la cercanía» de los ilegales al Ring 7, por «los problemas de seguridad que pueden acarrear e incluso para la integridad de los propios efectivos». Y también porque «el aumento de los servicios de seguridad que esto va a suponer mermará las funciones de los militares en otros cometidos».

Todavía siguen 15.000 ilegales

Transcurridos cuatro meses de la invasión, en Ceuta continúan 15.000 ilegales, según el gobierno ceutí. Frente a esta situación, los ceutíes volvieron a movilizarse el pasado sábado para exigir soluciones inmediatas y poder recuperar sus vidas, la seguridad en las calles y que haya fronteras seguras, para que no vuelva a producirse otra invasión.

La movilización tuvo lugar el sábado por la mañana en la ciudad autónoma y congregó a más de 2.000 personas. Fue promovida por Mujeres Caballas, la organización de mujeres de Ceuta que el pasado 21 de octubre ya trajo su protesta a Madrid.

Desde Mujeres Caballas denuncian que «Ceuta sigue invadida y la frontera insegura», ya que «continúa habiendo una reja infra vigilada, sin dotación policial suficiente de Guardia Civil y Policía Nacional y con ausencia total de presencia militar».

Además, critican que «la presencia policial en las calles ha bajado mucho y los militares han desaparecido». Como recientemente ha revelado OKDIARIO, el Ejecutivo ha retirado al Ejército de Ceuta: de los 200 militares que patrullaban las calles, ha dejado tan solo a 25, y sólo durante el día; por las noches ya no vigilan. Una decisión de la que discrepan dentro del colectivo militar, conscientes de que el problema persiste, porque quieren proteger a la ciudadanía.

La verdadera situación en Ceuta

OKDIARIO ha conversado con Elisa Beatriz Muñoz, una sanitaria miembro de Mujeres Caballas, para conocer de primera mano cuál es la verdadera situación en Ceuta, ya que la información oficial desde el Ejecutivo es que «ya hay normalidad y no quedan invasores durmiendo en las calles».

Lo cierto es que hay ilegales que no están en los centros de inmigrantes desplegados por el Ejecutivo y que se encuentran escondidos en barrios, montes e infraviviendas para evitar ser devueltos a Marruecos.

«Seguimos viviendo con miedo y encerradas», relata Elisa Beatriz Muñoz, indicando que cada noche, cuando sale de su oficina, va a su casa en coche «con las ventanillas cerradas, los pestillos echados y directa, sin parar». Más aún, va «en videollamada» con su marido, «para que, al menos, si pasa algo, se entere».

«Hasta que no entro en mi casa no me quedo tranquila. Y como yo, todo el mundo», apunta, subrayando que es gracias a ese confinamiento voluntario que se han impuesto para protegerse, que se están manteniendo a salvo.

Durante estos meses, los ilegales han venido perpetrando agresiones sexuales y violaciones a compañeras de asalto. Además, OKDIARIO ha destapado dos agresiones sexuales a vecinas de Ceuta. Y también ataques a policías, guardias civiles, militares y vecinos.

A mediados de septiembre ya se habían presentado 59 denuncias en la Policía contra los invasores por ataques a policías, militares y guardias civiles, y 38 por agresiones sexuales, 13 de ellas con penetración, según ha podido saber este diario de fuentes policiales.

Sigue sin ser una ciudad segura

«Las personas que se niegan a ser filiadas están en la calle y están intentando pasar a la Península a través de lanchas. De hecho, todas las noches vemos a las ONG repartir comida fuera de los asentamientos habilitados por el Gobierno», detalla Elisa Beatriz Muñoz, destacando que «esta realidad se intenta ocultar al resto de España y se intenta disfrazar en una suerte de calma total que no solamente es inexistente, sino que, además, es contraproducente para la resolución real del problema».

Desde Mujeres Caballas lamentan que «ni siquiera ahora en campaña electoral se escuche al Gobierno hablar de las soluciones reales para Ceuta». Y exigen que se desplieguen de inmediato «refuerzos policiales en la frontera que impidan que pueda volver a ocurrir una nueva invasión».

Según informa, el propio delegado del Gobierno en Ceuta, con quien Mujeres Caballas se ha reunido dos veces, intenta hacer ver esa falsa realidad de que el problema ya se ha solucionado. «Cada 1 de noviembre los ceutíes celebramos el Día de la Mochila, una festividad en la que solemos ir con la familia y amigos a comer al campo. Y este año, el delegado decía que era completamente seguro celebrarlo en el campo, cosa que no es cierta, por lo que los ciudadanos decidimos no hacerlo», relata Muñoz.

Y hace hincapié en que «los montes siguen siendo lugares muy inseguros, donde duermen personas que no quieren ser filiadas», quienes camuflan sus asentamientos con hojas y ramas, para que no se les vea, como ocurre en los terrenos militares que han invadido.

Mujeres Caballas sostienen, como el Gobierno de Ceuta, que todavía quedan miles de invasores en la ciudad autónoma, ya que los ven a diario en los barrios, tanto en supermercados, cafeterías y comercios, como durmiendo en las calles, por ejemplo, en las inmediaciones del Polideportivo Guillermo Molina, donde acuden a natación niños, ancianos y personas con patologías.

Además, como ejemplo de la gran cantidad de personas que siguen en las calles, señalan que «las enfermeras y auxiliares de Enfermería que se desplazan a domicilios a asear a personas encamadas, en determinadas zonas tienen que ir esquivando a los ilegales que hay en el suelo para evitar pisarlos».

Asimismo, señalan que sigue habiendo colapso sanitario por la gran cantidad de ilegales que se atiende, y que continúan llegando a urgencias por lesiones en reyertas, infecciones y enfermedades infectocontagiosas.

A Mujeres Caballas les duele que el Gobierno «no se haya volcado en sacar un decreto de expulsión de los invasores de Ceuta».

Y subrayan que «nuestras fronteras tienen que ser seguras, pero actualmente cualquier persona que quiera puede entrar por la frontera como Pedro por su casa».

En este sentido, Muñoz destaca que «a Frontex lo tenemos en el puerto de Algeciras, de Ceuta hacia Algeciras». Y se pregunta: «¿Para qué lo queremos en un puerto que va de Ceuta, España, a Algeciras, España?». «Esto no tiene sentido», sostiene, indicando que donde ha de estar es en la frontera con Marruecos, como también lo entiende Europa, pero necesita que el Gobierno de España se lo pida. Y éste cree que con la dotación actual de la frontera es suficiente».

«No está pasando más porque la gente se autoprotege», recalca, indicando que en Ceuta ocurren muchas más cosas de las que trascienden. En este sentido, destaca que «ha habido más violaciones de las que dicen, porque ha habido marroquíes que han sido violadas y no han denunciado».

Éste es el caso, por ejemplo, de «una menor que fue encontrada en la playa de El Trampolín violada, a la que además reanimó la Policía Nacional». «Cuando ocurrió, empezaron a decir que era un bulo. Sin embargo, como enfermera y miembro del sindicato de Enfermería, pude verificar que efectivamente aquella chica fue asistida en el hospital por la violación», detalla Elisa Beatriz Muñoz.

«Llegó al hospital sangrando profusamente por sus zonas íntimas, con arañazos y golpes por el cuerpo y en un estado de turbación total», apunta esta sanitaria, destacando que la violación de esta, que «tendría unos 17 años o 18 como mucho», no está cuantificada. Y fue una violación en grupo, en la que fueron detenidos los agresores. Pero no está cuantificada porque la chica no se presentó en el Juzgado.

«Las cifras oficiales dicen que ha habido 40 violaciones, pero no es cierto. Ha habido muchas más», concluye.