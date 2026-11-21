Miles de ceutíes han salido a las calles de nuevo tras cuatro meses desde la invasión de Ceuta. Denuncian la situación que siguen viviendo y reclaman la defensa de las fronteras españolas.

Los participantes han exigido que se respete la integridad de Ceuta, Melilla y Canarias y han reclamado una respuesta de las instituciones nacionales y europeas. La marcha ha sido organizada por Mujeres Caballas y han marchado con el cántico «Esta frontera también es europea».

La marcha ha partido desde las Murallas Reales y ha avanzado hasta la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno. Allí las organizadoras han leído un manifiesto. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también ha intervenido en el acto.

Miles de ciudadanos han participado llevando banderas de Ceuta, Melilla, Canarias y España y han acudido desde ciudades como Granada, Sevilla o Málaga. «Un caballa nunca se rinde», «Ceuta unida jamás será vencida», «Europa escucha, Ceuta está en la lucha», «Menos promesas, más soluciones» o «De esta tierra caballa no nos moverán» han sido algunos de los lemas coreados durante el recorrido.

Los manifestantes también han reclamado que se respeten los derechos de los ciudadanos de la ciudad autónoma, con consignas como «Dónde están mis derechos?», y han insistido en que la frontera sur de España y de Europa debe contar con la protección y el respaldo institucional que consideran necesarios.

La convocatoria ha contado con el respaldo del presidente de Ceuta y de varios miembros del Gobierno autonómico, así como de los candidatos del PP y Vox al Congreso y al Senado por Ceuta en las elecciones del 29-N.