Sevilla Fútbol Club y Real Betis se enfrentan este sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán en el partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga EA Sports. Ambos equipos disputan un derbi sevillano al que el cuadro local saltará en posiciones de Europa League y los visitantes en puestos de Champions League. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la fecha, el horario y la televisión que retransmitirá el Sevilla – Betis de la Liga EA Sports.

A qué hora juega el Sevilla – Real Betis de la Liga: horario del partido

Sevilla y Real Betis se enfrentan en el Ramón Sánchez Pizjuán en un partido que comenzará a las 18:30 horas de este sábado 21 de noviembre. Ambos equipos se ven las caras para disputar el derbi sevillano después de un buen inicio de competición y con una diferencia de ocho puntos a favor de los verdiblancos en la clasificación.

Dónde ver en directo el Sevilla – Real Betis de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy

El Sevilla – Betis de la jornada 12 de la Liga EA Sports se podrá ver a través de DAZN, concretamente en el DAZN LaLiga de la plataforma. Todos aquellos que tengan contratado este operador podrán descargar la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver todo lo que suceda en el Ramón Sánchez Pizjuán en streaming y en vivo online. Recordamos que este choque no se verá en abierto ni gratis por la TV en España.

Por otro lado, destacar que, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este encuentro de la jornada 13 de la Liga. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla – Betis desde una hora y media antes del inicio del choque y, cuando se escuche el pitido final en el Ramón Sánchez Pizjuán, publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes de los protagonistas que lleguen desde la ciudad cántabra.

Dónde escuchar por radio en directo el Sevilla – Real Betis hoy

Además, los aficionados del conjunto sevillista, verdiblanco y seguidores de la Liga en general tienen que saber que si no pueden ver el Sevilla – Betis en directo por televisión, ni en vivo online, ni en streaming, van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Bernabéu para narrar todo lo que suceda en este choque de la jornada 13 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Sevilla – Real Betis?

El Sevilla – Betis se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que volverá a acoger el derbi sevillano en el que se enfrentan los dos equipos más grandes de la ciudad. Inaugurado el 7 de septiembre de 1958, el estadio sevillista es uno de los más históricos de España y tiene una capacidad para 43.751 espectadores.

José María Sánchez Martínez será el árbitro del Sevilla – Betis que se disputa este sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Ramón Sánchez Pizjuán.