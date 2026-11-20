El calvario aún no ha terminado para Fernando Alonso. El Mundial de Fórmula 1 2026 alcanza su antepenúltima cita en el Gran Premio de Las Vegas y eso significa que el piloto español está una semana más cerca de poner fin a esta tormentosa temporada. El motivo de su desesperación es un motor con el que no ha podido competir prácticamente en ningún circuito, el de Honda, al que ha vuelto a criticar con dureza en los entrenamientos de este viernes.

A pesar de terminar décimo en la segunda práctica, nuevamente con lluvia como en la carrera de Interlagos, Alonso no pasó por alto la escasa potencia del Aston Martin en un trazado como el de Las Vegas, que es de todo menos favorable teniendo en cuenta las debilidades de su coche.

El asturiano protagonizó una radio que se ha ido viralizando con el paso de las horas en la que se le escucha cabreado como pocas veces con el motor presentado por Honda para este fin de semana. «Ridículo, ridículo. Dime dónde están los 20 segundos detrás de mí. Es más o menos lo que pierdo en la recta», le dijo a su ingeniero de pista.

Éste respondió pidiéndole entre líneas al piloto que se marchase al garaje y desató la furia de Alonso: «No estoy seguro de cuánto más estamos aprendiendo Continúo con gusto si quieres hacer un par más (de vueltas)». Así contestó el asturiano: «Sí seguimos. Aprendemos lo malo que es», sentenció.

https://t.co/e6mIYAVmuo — Yasuda Enjoyer (@AAARangers98) November 20, 2026

El drama es que su décimo puesto no oculta que Alonso sufrirá de lo lindo en la clasificación y en la carrera de Las Vegas. El asturiano ya avisó de que se trataba del circuito que peor se adapta a las escasas virtudes del Aston Martin y en la madrugada de este sábado (5:00 horas en España), se confirmarán los peores presagios.