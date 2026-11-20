En los 80 y los 90, estaba claro que los grandes actores del cine de acción eran Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Bruce Willis. En la actualidad, aunque Dwayne Johnson reinó un tiempo en la taquilla, el trono de esa figura de género cultural se ha quedado vacío con demasiados nombres pululando alrededor. Tom Cruise, Keanu Reeves, Ryan Gosling… todos representan la esencia de lo que debe ser una estrella mediática en Hollywood. Pero hoy, si existen dos héroes del combate cuerpo a cuerpo que representan la herencia otrora desenfadada de Schwarzenegger y Sly, esos son Jason Statham y Alan Ritchson. Ahora, la por el momento única cinta en la que han trabajado juntos arrasa en el streaming, siendo la opción perfecta para los fanáticos de las persecuciones y esas secuencias imposibles cargadas de adrenalina.

Statham lleva años siendo un pilar indiscutible dentro de la tipología, vinculándose primero con el registro de las artes marciales. Después de debutar en el imaginario criminal de Guy Ritchie con Lock & Stock (1998) y Snatch. Cerdos y diamantes (2000), poco a poco fue haciéndose un nombre con papeles secundarios en títulos como El único (The One) (2001) y más tarde, protagonizando la exitosa franquicia de Transporter y coliderando a Los mercenarios de Stallone durante cuatro entregas.

En cambio, la fama de Ritchson es muy reciente. Su reconocimiento popular apareció junto a su liderazgo de la serie viral de Reacher. Desde entonces, el estadounidense se ha convertido en un filón para el terreno de las plataformas, siendo la cara visible este año de Máquina de guerra, uno de los filmes de acción más virales de Netflix este año.

Pero el reparto en el que coincidieron no es en ninguna de estas producciones, sino en la excesiva y enérgica última cinta de la saga de A todo gas, Fast X.

Jason Statham y Alan Ritchson triunfan también en ‘Fast X’

Estrenada en 2023, en Fast X Statham recupera a su antihéroe Deckard Shaw, mientras que Ritchson debuta con un nuevo personaje en la IP: el Agente Aimes. Desgraciadamente para los fans de ambos actores, las estrellas no comparten pantalla en ningún momento.

Shaw se alía con el grupo de Roman, Tej y Ramsey, mientras que Aimes aparece sobre todo en el arco relacionado con Toretto, Tess y el villano principal, Dante Reyes.

Fast X no recaudó lo esperado, cosechando 704 millones de dólares con un presupuesto estimado de 379 millones. Eso sí, su paso por el streaming le ha ofrecido una respuesta sólida tanto en el alquiler digital como en su salida a la ventana de las suscripciones. A día de hoy, sigue siendo uno de los filmes de acción más alquilados y vendidos, estando disponible en el catálogo de Apple TV, Prime Video y Rakuten TV.

Los futuros proyectos de Statham y Ritchson

En 2027, a Statham lo veremos protagonizar Viva La Madness, la próxima película de Guy Ritchie, y también liderará la producción de Beekeeper 2. Dentro de un año formará parte del elenco de Fast Forever, el último capítulo de la saga de Vin Diesel.

El 2 de diciembre, Ritchson coprotagonizará junto a Schwarzenegger la cinta de acción navideña En busca del saco mágico. Eso sí, su título más ambicioso se dará en 2028, cuando protagonice la adaptación del videojuego Helldivers.