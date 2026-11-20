A las siete y media de la tarde del jueves 19 de noviembre empezaron a llegar los primeros invitados a Jimmy’s. Allí, entre los posados en la alfombra roja y las primeras copas en la terraza, COOL celebró su nueva etapa con caras conocidas de la televisión y la crónica social. Gabriela Guillén y Ana Rosa Quintana estuvieron entre quienes pasaron por el photocall, por el que también desfilaron Mónica Hoyos, Mónica Pont junto a sus compañeras de reparto de la obra de teatro Sofocos. Tampoco faltó Cristina Tárrega, José Ortega Cano o Patricia Cerezo.

Lo que nos contaron en la alfombra roja

Aída Nízar fue una de las primeras en llegar y llevó la conversación del photocall a la política. Preguntada por las próximas elecciones generales, expresó su deseo de que «gane un Gobierno que mejore nuestra democracia» y cuestionó la gestión de Pedro Sánchez.

A Ángel Cristo y Ana Herminia les hicimos una pregunta de revista de corazón. ¿Qué noticia les gustaría protagonizar en COOL? El matrimonio nos habló de la ilusión que les habría hecho tener un hijo en común. «Si tuviéramos diez años menos, iríamos a por el niño», confesaron. También hubo tiempo para hablar de televisión. A él le encantaría volver a Supervivientes y ella se ve defendiéndolo desde el plató.

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Rafael Amargo, por su parte, contó que, según le habían comunicado, la Audiencia Nacional había admitido a trámite su reclamación de indemnización tras ser absuelto en 2024 de los cargos por tráfico de drogas. El bailaor se mostró esperanzado y resumió así cómo había vivido estos años: «Llevo siete años sufriendo un acoso y derribo increíble».

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Del photocall al escenario, Patricia Pardo tuvo un doble papel en la velada. La presentadora posó ante los fotógrafos y, tras el brindis de bienvenida en la terraza, tomó el micrófono como maestra de ceremonias. Fue la encargada de dar paso a Ana Márquez, directora de COOL, y a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en una noche en la que la cabecera celebró también haber superado los dos millones de lectores.

Dentro de Jimmy’s, los invitados cambiaron los posados por el cóctel, los sorteos y un fotomatón 365 que giraba al ritmo de Superestrella, de Aitana. El DJ tomó el relevo y la fiesta se prolongó hasta la medianoche.