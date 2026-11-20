El evento de COOL estuvo repleto de momentos especiales, pero hubo una firma que consiguió hacerse un hueco protagonista y aportar una buena dosis de elegancia al encuentro a través del mundo del motor. Mazda, la casa japonesa fundada en 1920, tuvo una presencia muy destacada en la celebración, donde su nuevo Mazda CX-6e se convirtió en uno de los grandes protagonistas y acaparó las miradas de los asistentes. Diseño, innovación y sofisticación se dieron la mano en un vehículo que no pasó desapercibido. Para conocer más de cerca este modelo, descubrir qué hay detrás de su apuesta y hablar sobre el papel de la marca en una cita tan especial, Ignacio Beamud, CEO de Mazda, que se ha sentado a conversar en el Chester de COOL.