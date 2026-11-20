Santiago González, CEO de San Tierno «Creé el proyecto para acercar el producto de pequeños productores a las mesas de los españoles»
El gran sorteo de la fiesta de COOL: perfumes, tecnología, joyas, gastronomía y escapadas de lujo
COOL conquista Jimmy’s: una noche por todo lo alto para celebrar su nueva etapa y sus más de dos millones de lectores
Desde el nacimiento de COOL, la gastronomía ha sido uno de los pilares fundamentales del medio y es que, al fin y al cabo, disfrutar de la buena mesa es uno de esos pequeños placeres que nos unen a todos. En la fiesta de COOL hemos contado con productos y propuestas increíbles, pero pocos tan especiales como los de San Tierno. Este proyecto, estrechamente ligado al campo y al producto gourmet, nace de la pasión por los productos naturales y autóctonos, así como del propósito de acercar lo mejor de nuestra tierra a la mesa. Para conocer más de cerca su filosofía y descubrir todo lo que hay detrás de esta iniciativa, hemos hablado con Santiago González Moreno, CEO de San Tierno, durante el evento de COOL.
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