Me habían hablado muy bien de Alaparte. De su cocina, de su joven propietario y de esa manera tan particular de combinar el producto de Málaga con técnicas y elaboraciones que no siempre esperas encontrar en un restaurante de estas características. Así que aproveché una de mis visitas a la ciudad para acercarme a conocerlo.

El restaurante está en la plaza de Arriola 1, prácticamente al lado del mercado de Atarazanas. Una ubicación que le viene como anillo al dedo a un cocinero que disfruta tanto con los pescados de la lonja como con los productos que recoge de su propia huerta.

Fran Rascado, que abrió Alaparte en 2025, pertenece a esa generación de cocineros que han aprendido distintas formas de trabajar, han pasado por cocinas muy diferentes y, llegado el momento, deciden contar su propia historia. La suya tiene bastante que ver con el mar, con la Axarquía y con los recuerdos de una familia en la que, por lo que me cuenta, siempre se ha comido bien.

De la cocina de su abuelo a su propio restaurante

Fran empezó a cocinar a los quince años. Se formó en la escuela Castillo del Marqués, trabajó en La Plata Casa Matilde, en Benajarafe, y posteriormente fue jefe de cocina en Fideo Ramen, en el Soho malagueño. Una trayectoria que explica algunas de las influencias que hoy aparecen en su carta.

Cuando hablamos de sus orígenes, la conversación termina inevitablemente en su familia. Nieto de un marengo y de un panadero, Fran ha crecido muy vinculado a la cocina tradicional de la Axarquía. Hasta el nombre de Alaparte tiene su origen en su abuelo marinero, que separaba los pescados de descarte.

Hay algo bonito en que una expresión familiar haya terminado dando nombre a un restaurante en pleno centro de Málaga, y todavía resulta más entrañable conocer la historia de uno de los platos que se han convertido en referencia de la casa: los fideos Alaparte.

En la carta aparecen acompañados de una pequeña explicación: «Según la receta de mi abuelo». Le pregunto si ha cambiado algo de aquella elaboración para adaptarla a su cocina actual y su respuesta es inmediata.

«Los hago exactamente igual que los hacía mi abuelo. Recuerdo que nos juntábamos siempre los domingos y, cuando yo era muy pequeño, él los preparaba en unas trébedes, allí en la candela». Mientras lo cuenta, es fácil imaginar aquellas reuniones familiares.

«Recuerdo esos sabores y esa infancia con mi abuelo, siempre alrededor de este plato. Cuando venía a casa o nos juntábamos con la familia, nos hacía los fideos. Estaban mi madre, mis tías, todos alrededor de él».

Cuando su abuelo falleció, la receta permaneció en casa. «Es un plato que seguimos preparando en la familia. Nunca lo hemos dejado de hacer y yo lo sigo cocinando exactamente igual».

Me gusta especialmente esta historia. Porque, más allá de las técnicas, las presentaciones o las influencias que pueda incorporar un cocinero, hay recetas que tienen sentido precisamente porque no se cambian. En este caso, aquellos fideos que reunían a una familia los domingos siguen vivos en la cocina de su nieto.

Una vieira, un limón de Benamocarra y una idea japonesa

La comida comenzó con una ensaladilla rusa que Fran prepara con yema de huevo en diferentes texturas. Después llegó uno de esos platos que sorprenden por lo poco habitual de la propuesta: un embutido elaborado con lengua de vaca, relleno de pistachos y acompañado de una salsa Cumberland en la que utiliza col lombarda procedente de su huerta.

Fran se atreve con un producto que no siempre resulta fácil de trabajar. La elaboración de estos platos demuestra que hay vida más allá de las preparaciones que encontramos repetidas en tantas cartas.

Pero si hubo una elaboración que despertó especialmente mi curiosidad, fue la vieira curada, servida dentro de un limón cascarúo de Benamocarra, acompañada de una beurre blanc. La presentación es original, sí, pero detrás hay una historia que merece la pena conocer.

Le pregunto cómo se le ocurrió utilizar precisamente ese limón y Fran empieza hablando de Japón. «Vi una técnica japonesa que consistía en cocinar al vapor diferentes mariscos dentro de un limón o de otro cítrico. Me llamó la atención y empecé a darle vueltas».

Hasta aquí podría parecer una elaboración más inspirada en la cocina asiática. Pero entonces entra en escena Benamocarra, uno de los municipios de la Axarquía malagueña.

«Yo lucho mucho por nuestros productos de cercanía y por nuestra huerta. Tengo un amigo en Benamocarra que tiene varios árboles de este tipo de limones y, cuando abrimos el restaurante, en Semana Santa, precisamente los tenía disponibles».

Así nació el plato. «La vieira la curo en alga kombu y la sirvo dentro del limón. Además, aprovecho su propio jugo para la beurre blanc».

Lo curioso es que la elaboración no estaba pensada para quedarse. «Era un plato de temporada, de aquella Semana Santa en la que abrimos. Pero tuvo tanto éxito que lo he tenido que mantener y todavía sigue en carta».

La Guía Michelin también se ha fijado en esta propuesta, que resume bastante bien su forma de entender la cocina: conocer otras técnicas, darles una vuelta y terminar llevándolas a su terreno. En este caso, a un limón de Benamocarra.

El pescado que llega cada día manda

La relación de Fran con el mar se aprecia también en la importancia que concede a los pescados de lonja. En su carta encontramos propuestas como la parpatana de atún con cebollas glaseadas y su propio jugo reducido, junto a pescados que pueden servirse al natural o a la bilbaína, dependiendo de lo que haya disponible, y esto es importante.

Una cosa es hablar del producto de temporada y otra muy distinta adaptar realmente la cocina a lo que llega cada día. Comentamos precisamente esa cuestión y le pregunto si recuerda alguna ocasión en la que haya tenido que cambiar un plato sobre la marcha.

No tiene que pensar demasiado. «La semana pasada, sin ir más lejos. Nosotros solemos trabajar con pescados de roca como el pargo, la breca, la sama o la urta. Normalmente busco piezas grandes, de cuatro o cinco kilos aproximadamente».

Sin embargo, aquel día no encontró ninguno de los pescados que esperaba. «No entró nada de eso, pero me llegó un rubio. Así que cambiamos el plato y preparamos una cazuela de papas con rubio». Lo cuenta con la naturalidad de quien está acostumbrado a cocinar con lo que tiene delante.

Me parece una buena forma de entender la cocina. El cocinero debe conocer el producto, pero también saber reaccionar cuando las cosas no salen como estaban previstas. Una cazuela de papas con un buen pescado de roca puede ser una auténtica delicia. Y no necesita demasiados artificios para demostrarlo.

La huerta también tiene mucho que decir

Aunque el mar tiene un protagonismo evidente, en Alaparte la huerta está muy presente, no solamente en los platos de verduras. También aparece en salsas, guarniciones y combinaciones que permiten incorporar los productos de cada temporada.

Fran disfruta especialmente esta parte de su trabajo. De hecho, cuando hablamos de sus productos favoritos, le cuesta quedarse con uno. «Me encanta todo lo que sale del huerto. Disfruto mucho con cada temporada, con lo que va llegando y con las posibilidades que ofrece cada producto».

Los postres y esas cosas que quedan pendientes

Terminamos nuestra comida con dos elaboraciones dulces. Por un lado, una mousse de limón acompañada de gel de Pastis Ricard y helado de tomillo. Una combinación en la que el cítrico volvía a aparecer, esta vez acompañado de notas anisadas y aromáticas.

También probamos el flan de leche quemada, otro de esos postres que permiten recuperar sabores conocidos desde una interpretación personal. Me quedó pendiente probar el pan a la candela con arenca y café, una elaboración dedicada a sus abuelos que, después de conocer la historia de los fideos, despierta todavía más curiosidad.

La bodega también merece atención, con referencias de Málaga, especialmente de zonas como Ronda, Cómpeta y Moclinejo, junto a vinos de otras regiones españolas e internacionales.

Además de la carta, Alaparte ofrece dos menús de degustación, Lantía y Maresía, que permiten conocer de una manera más amplia la propuesta del cocinero. El restaurante cuenta con comedor, terraza y una barra desde la que se puede seguir el trabajo del equipo. El lugar ideal para una próxima visita a Málaga.

Una cocina que tiene mucho de su familia

A medida que avanza nuestra conversación, descubro que los recuerdos familiares aparecen una y otra vez. Los fideos de su abuelo, la cocina de su madre, las reuniones de los domingos… Y un detalle que termina de explicarlo todo.

Cuando le pregunto por los olores que recuerda de pequeño, Fran no menciona grandes platos ni elaboraciones especiales; habla del ajo quemado para las lentejas, de las empanadillas de su madre y del sonido de la olla exprés. «En casa siempre había algo de cuchara, un puchero con su pringá… Siempre cuchara».

Seguramente esa sea una de las mejores formas de comprender su cocina porque, aunque hoy prepare una vieira con alga kombu y salsa beurre blanc, una parte importante de lo que hace sigue conectada con aquellos guisos y con las personas que le enseñaron a disfrutar de la comida.

Fran define Alaparte con tres palabras: «Huerta, alma y mar». Después de conocerlo y probar su cocina, creo que no necesita muchas más.

Me fui con la sensación de haber descubierto a un cocinero con personalidad, mucho talento, que todavía tiene mucho camino por recorrer y que, afortunadamente, no parece tener ninguna intención de olvidarse de dónde viene.

Y eso, en una ciudad como Málaga, con una oferta gastronómica cada vez más amplia, es una buena razón para volver.

Test ‘express’ de Nacho Sandoval: Fran Rascado, sin chaquetilla

Antes de despedirnos, le propongo nuestro habitual test express. Ocho preguntas rápidas para conocer algo más de la persona que hay detrás de los fogones.

Fran, volvamos por un momento a tu infancia. ¿A qué olía la cocina de tu casa? Recuerdo el olor de una cabeza de ajo quemada al fuego para las lentejas. Y las empanadillas de mi madre… Me paseaba por la cocina robando cucharadas del relleno antes de que terminara de prepararlas. También recuerdo el sonido de la válvula de la olla exprés, casi a diario. Siempre había algo de cuchara, un puchero con su pringá… Siempre cuchara.

Con esa relación tan especial que tienes con el mar, ¿qué pescado poco valorado comprarías sin pensarlo? El sapo. Es parecido al rape, aunque algo más pequeñito. Ideal para esos guisos marengos.

Ya me has hablado bastante de tu huerta, pero si tuvieras que elegir un producto de temporada…: Me gusta todo lo que sale del huerto. Me encanta divertirme con cada temporada. Pero tengo algo especial con las castañas.

Vamos a una barra. ¿Qué tapa pides casi sin mirar la carta? ¡Callos! Me vuelve loco un buen potaje de callos.

Y para acompañarlos, o para sorprender a alguien que no conoce los vinos de Málaga, ¿qué abrirías? Un Trasañejo.

Un día libre para salir a comer. ¿Dónde te gustaría volver? Tengo predilección por Benito y Bardal. Pero también te podría mencionar Mesón Sabor Andaluz, de Pedro Aguilera, o el restaurante de Miguel Palma, Mike Palmer.

¿Y dónde te escapas cuando necesitas desconectar de verdad? A mi parcela de Moclinejo. Allí, mirando al mar, con mi huerto y mis gallinas, desconecto.

¿Con quién tienes pendiente una sobremesa larga, de esas sin mirar el reloj? Con los míos. Me gusta desconectar pasando tiempo con mi gente. Por nuestro día a día, paso poco tiempo con ellos.

Y ahí terminamos nuestra conversación. Curiosamente, después de hablar de técnicas, pescados, huerta y restaurantes, Fran vuelve a lo mismo con lo que prácticamente habíamos comenzado: su familia.