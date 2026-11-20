Son muchos los que no se han querido perder la fiesta de COOL y, en un evento así, la belleza y el bienestar no podían faltar. MARTE, uno de los ‘place to be’ de Madrid en el universo del bienestar, tampoco ha querido perderse esta importante cita y ha participado con el sorteo de una experiencia única. Durante el evento hemos tenido la oportunidad de conversar con Maribel Lucas, cofundadora de MARTE, para descubrir cómo entienden el bienestar, cuáles son los beneficios de la meditación inmersiva a la hora de recuperar el equilibrio y en qué consiste la experiencia que han querido compartir con los invitados de COOL.