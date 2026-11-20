María García, PR Manager de Anker España: «Nuestros productos se han convertido en un auténtico complemento de moda»
Anker lleva su cargador Nano de 45 W a la fiesta de COOL en Jimmy’s y carga el iPhone hasta el 50 % en sólo 20 minutos
La casa según Anker, un cerebro de IA local y una sola marca para todo
Entre caras conocidas, belleza, moda y numerosos invitados, la fiesta de COOL se ha convertido en uno de los eventos que han marcado este otoño. Una cita en la que nos han acompañado diferentes marcas y en la que Anker ha tenido un papel destacado. Especializada en dispositivos tecnológicos y soluciones de carga, la firma cuenta con diferentes propuestas pensadas para adaptarse a nuestro estilo de vida y hacer más sencilla nuestra rutina diaria. Durante el evento hemos tenido la oportunidad de conversar en nuestro Chester con María García, PR Manager de Anker España, para descubrir la esencia de la compañía y conocer cómo sus productos pueden convertirse en grandes aliados en nuestro día a día.
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