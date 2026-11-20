Entre caras conocidas, belleza, moda y numerosos invitados, la fiesta de COOL se ha convertido en uno de los eventos que han marcado este otoño. Una cita en la que nos han acompañado diferentes marcas y en la que Anker ha tenido un papel destacado. Especializada en dispositivos tecnológicos y soluciones de carga, la firma cuenta con diferentes propuestas pensadas para adaptarse a nuestro estilo de vida y hacer más sencilla nuestra rutina diaria. Durante el evento hemos tenido la oportunidad de conversar en nuestro Chester con María García, PR Manager de Anker España, para descubrir la esencia de la compañía y conocer cómo sus productos pueden convertirse en grandes aliados en nuestro día a día.