Hay productos que forman parte de nuestra cultura gastronómica y que, cuando se elaboran con el cuidado adecuado, se convierten en auténticos objetos de deseo. El jamón ibérico es uno de ellos. En la fiesta de COOL, celebrada en Jimmy’s, Jamones Blázquez fue uno de los protagonistas de la experiencia gastronómica de la noche, con una selección de sus ibéricos y un cortador profesional encargado de servirlos a los invitados. Una propuesta que puso en valor el sabor, la textura y los matices de una de las grandes joyas de la despensa española. Con más de 90 años de historia, la firma salmantina representa una manera de entender la gastronomía en la que la tradición familiar, la calidad de la materia prima y el respeto por el producto siguen siendo fundamentales.

Jamones Blázquez: cuatro generaciones dedicadas al arte del ibérico

Para conocer el universo de Jamones Blázquez, hay que remontarse a 1932, cuando Isidoro Blázquez y Teresa Martín pusieron en marcha su proyecto familiar en Crespos, un pequeño municipio de Salamanca. Lo que comenzó como una iniciativa ligada a la elaboración de jamones ibéricos fue creciendo con el paso de las generaciones hasta convertirse en una empresa con presencia internacional, especializada en jamones, paletas, embutidos y carnes frescas de cerdo ibérico.

La historia de la firma se ha construido sobre una combinación de experiencia, exigencia y capacidad de evolución. Jacinto Blázquez, hijo de los fundadores, contribuyó a consolidar el negocio y a desarrollar su relación con las dehesas extremeñas, mientras que las siguientes generaciones impulsaron su crecimiento y modernización. Hoy, la cuarta generación comienza a incorporarse a una compañía que ha sabido ampliar sus horizontes sin desprenderse de sus raíces.

Ese legado se refleja en su manera de trabajar. La selección de los animales, el cuidado de la materia prima y el seguimiento de los procesos de elaboración y curación forman parte de una metodología que busca preservar las características de cada pieza. Una filosofía que encuentra su máxima expresión en su línea prémium, Admiración, concebida para destacar la singularidad de sus productos ibéricos.

El corte de jamón, un oficio que se disfruta con los cinco sentidos

En la gastronomía, el producto importa tanto como la manera de presentarlo. Y pocas escenas representan mejor esa idea que la de un cortador profesional trabajando una pieza de jamón ibérico. El movimiento preciso del cuchillo, la búsqueda del grosor adecuado y la delicadeza con la que se separa cada loncha convierten el servicio en una parte esencial de la experiencia.

En la fiesta de COOL, Jamones Blázquez contó con un experto cortador que se encargó de preparar sus ibéricos para que los invitados pudieran degustarlos durante la velada. Su presencia acercó a los asistentes a uno de los oficios más reconocibles de la gastronomía española, donde la técnica y el conocimiento del producto resultan fundamentales.

De las dehesas a la mesa: el valor del tiempo

El carácter de un buen jamón ibérico comienza mucho antes de llegar al consumidor. La genética, la alimentación, la crianza y el proceso de curación intervienen en el desarrollo de sus cualidades y determinan buena parte de su personalidad.

En Jamones Blázquez, el trabajo se apoya en una red de dehesas situadas en regiones como Salamanca, Extremadura y Andalucía. En estos entornos, la crianza de los animales y su alimentación, cuando corresponde al sistema de montanera, forman parte de un proceso que contribuye a definir las características de los jamones de bellota ibéricos.

La curación es otro de los elementos decisivos. En su selección Admiración, la marca indica que los jamones pueden permanecer entre tres y cinco años en este proceso, durante el cual desarrollan sus aromas, textura y complejidad. Un tiempo que exige seguimiento y paciencia, dos ingredientes difíciles de sustituir cuando se busca un producto de estas características.

Jamones Blázquez y COOL: el placer de elegir bien

La presencia de Jamones Blázquez en la fiesta de COOL encaja con una visión del estilo de vida en la que la gastronomía ocupa un lugar cada vez más relevante. Porque el lujo no se expresa únicamente a través de la moda, los accesorios o los destinos exclusivos; también está presente en la elección de un buen producto, en el cuidado de los detalles y en la posibilidad de disfrutar de una experiencia gastronómica bien ejecutada.

La marca comparte con COOL ese interés por las propuestas que tienen una historia detrás y que destacan por su identidad. En su caso, esa personalidad nace de una tradición familiar de más de nueve décadas y de una especialización en productos ibéricos que han encontrado su lugar tanto en la gastronomía española como en mercados internacionales.

En Jimmy’s, el jamón aportó ese componente gastronómico que convierte una celebración en una experiencia más completa. La selección de productos de Jamones Blázquez y el trabajo del cortador profesional permitieron acercar a los invitados una de las expresiones más reconocibles de nuestra cultura culinaria, con el producto y su elaboración como protagonistas.