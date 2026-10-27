Marta Ortega desvela su rutina diaria: «Me levanto a las 6:45, hago Pilates y llevo a mis hijos al colegio»

Marta Ortega rara vez habla de su vida privada, pero su última entrevista ha permitido conocer algunos detalles de su día a día lejos de los focos. La empresaria, que preside el consejo de administración de Inditex desde 2022, comienza sus mañanas antes de las siete, dedica tiempo al ejercicio físico y desayuna con sus tres hijos antes de llevarlos al colegio. Después pone rumbo a las oficinas de la compañía en Arteixo, en A Coruña, donde desarrolla buena parte de su actividad profesional. Su rutina también deja espacio para la lectura y para una pasión que la ha acompañado desde la infancia: el mundo de los caballos.

A las 6:45, gimnasio y pilates antes de empezar el día

De lunes a viernes, Marta Ortega se levanta a las 6:45 horas y acude al gimnasio antes de comenzar con sus obligaciones familiares y laborales. Su entrenamiento combina ejercicios habituales con pilates, una disciplina que ha incorporado a su rutina para mantenerse activa. Sin darle mayor importancia, ella misma ha descrito su práctica con naturalidad: «Hago una tabla normal y algo de Pilates, nada del otro mundo», explicaba en su entrevista con Vogue.

Tras el entrenamiento, llega uno de los momentos centrales de su mañana: el desayuno con sus hijos. La empresaria aprovecha ese tiempo en familia antes de llevarlos al colegio y dirigirse a su puesto de trabajo. Una organización que le permite participar en las rutinas cotidianas de los pequeños sin desvincularse de las responsabilidades que implica estar al frente de uno de los mayores grupos de distribución de moda del mundo.

Sus tres hijos y la importancia de vivir en A Coruña

Marta Ortega comparte su vida con el empresario Carlos Torretta, con quien tiene dos hijos, Matilda y Manuel. Su hijo mayor, Amancio, nació de su anterior matrimonio con el jinete Sergio Álvarez Moya. La empresaria vive con su familia en La Coruña, una ciudad que le permite mantener una estrecha relación con sus padres, Amancio Ortega y Flora Pérez, que residen muy cerca.

Esa proximidad familiar es especialmente importante para ella. «Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme», reconocía en la entrevista. También destacaba el apoyo que recibe de su entorno, tanto en el cuidado de sus hijos como en la organización de su vida cotidiana.

La elección de permanecer en Galicia está vinculada, además, a su relación con Inditex. La sede central del grupo se encuentra en Arteixo, a pocos kilómetros de La Coruña, lo que facilita que pueda compaginar su actividad profesional con la vida familiar.

De la competición ecuestre a una vida con menos tiempo para montar

Antes de asumir sus actuales responsabilidades empresariales, la equitación ocupaba una parte fundamental de la vida de Marta Ortega. Empezó a montar a caballo durante su infancia, alrededor de los diez años, y llegó a competir en salto de obstáculos. Incluso cuando se trasladó a Londres para estudiar Empresariales y posteriormente comenzó a trabajar en Zara, mantuvo su vínculo con este deporte.

La maternidad, sin embargo, modificó sus prioridades. Aunque volvió a competir después del nacimiento de su primer hijo, terminó dejando la competición cuando aumentaron sus responsabilidades familiares. «Ahora tengo menos tiempo y más hijos», resumía. Sobre el momento en que tomó la decisión, explicaba: «Cuando nació mi hija, lo dejé; para competir a ese nivel necesitas entrenar todos los días y yo ya no lo podía hacer».

Eso no significa que haya abandonado por completo el mundo ecuestre. Ortega continúa vinculada a esta actividad y participa en proyectos relacionados con los caballos, entre ellos una escuela de equitación en Galicia. De esta manera, mantiene una conexión con una afición que ha marcado buena parte de su vida, aunque ahora la practique de otra forma.

Libros y música para desconectar del trabajo

Cuando termina su jornada laboral, Marta Ortega también tiene sus propias preferencias para desconectar. La lectura ocupa un lugar destacado entre sus aficiones y, según ha contado, prefiere leer antes que pasar la noche viendo la televisión. «Me apasionan las librerías», confesaba a Vogue.

Entre sus escritoras favoritas figuran la estadounidense Ottessa Moshfegh, autora de Mi año de descanso y relajación, y la escritora moldavo-rumana Tatiana Țîbuleac, conocida por El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Dos nombres que reflejan su interés por la literatura contemporánea.

La música en directo también forma parte de sus gustos personales. Entre los artistas que disfruta escuchar se encuentran Rosalía y Bad Bunny, demostrando que sus preferencias culturales abarcan desde la literatura hasta los grandes conciertos.