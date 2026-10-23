Sandra Ortega, la mujer más rica de España: así es su discreta vida en Oleiros, La Coruña

La hija mayor de Amancio Ortega y Rosalía Mera ha construido una de las mayores fortunas de España sin convertirse en un rostro habitual de la prensa. Heredera de una parte del patrimonio de Inditex, presidenta de su sociedad de inversión y vinculada a numerosos proyectos sociales, Sandra Ortega mantiene su vida personal alejada de los focos. Su día a día está ligado a Oleiros, el municipio coruñés donde ha crecido su familia y donde se encuentra Dorneda, una parroquia residencial próxima a la costa y a la ciudad de La Coruña. Allí, entre viviendas unifamiliares, zonas verdes y caminos tradicionales, ha encontrado un entorno que encaja con su voluntad de preservar la intimidad.

La hija de Amancio Ortega que construyó su propio camino

Nacida en 1969, Sandra Ortega es la primogénita de Amancio Ortega y Rosalía Mera. Sus padres fueron los artífices de una de las mayores historias empresariales de España, con el nacimiento y la expansión de Zara y el posterior desarrollo de Inditex. Sin embargo, mientras su padre se convirtió en una figura internacional del mundo empresarial, ella ha optado por mantenerse en un segundo plano.

La muerte de su madre, en agosto de 2013, marcó un punto de inflexión en su patrimonio. Sandra heredó la participación de Rosalía Mera en Inditex y pasó a gestionar una fortuna que la sitúa entre las mayores de España. A diferencia de otros grandes patrimonios, su actividad no se limita a las acciones del grupo textil: también ha desarrollado inversiones en otros sectores y mantiene una estrecha relación con iniciativas sociales impulsadas por su madre.

Rosp Corunna, el centro de sus inversiones

El principal vehículo empresarial de Sandra Ortega es Rosp Corunna, el holding desde el que administra buena parte de sus activos. Su cartera incluye su participación en Inditex, inversiones inmobiliarias y hoteleras, además de posiciones en compañías de otros sectores, como el farmacéutico PharmaMar.

Su papel en el negocio familiar es distinto al de su padre: no dirige el día a día de Inditex ni ocupa el protagonismo ejecutivo de la compañía, sino que actúa como accionista relevante y gestora de su patrimonio. En 2024, Rosp Corunna reorganizó su estructura de gobierno e incorporó a sus tres hijos, Uxía, Antía y Martín, al consejo de administración. El movimiento apuntó a una mayor participación de la siguiente generación en la gestión de los activos familiares.

Dorneda, el rincón de Oleiros donde mantiene sus raíces

La vida de Sandra Ortega está estrechamente ligada a Oleiros, un municipio costero situado frente a la ciudad de La Coruña, al otro lado de la ría. Su proximidad a la capital provincial, a la que se llega en aproximadamente 15 minutos en coche desde distintas zonas del municipio, permite combinar un entorno residencial tranquilo con el acceso a los servicios, comercios y actividad profesional de la ciudad.

Dentro de Oleiros se encuentra Dorneda, una parroquia que conserva áreas de carácter tradicional junto a zonas residenciales más recientes. El paisaje combina caminos, vegetación, pequeñas agrupaciones de viviendas y urbanizaciones, además de construcciones unifamiliares rodeadas de jardines. Las casas presentan estilos diversos, desde viviendas de arquitectura gallega hasta chalés contemporáneos, con parcelas que favorecen una mayor separación entre vecinos que en los núcleos urbanos más densos.

Oleiros es, además, uno de los municipios residenciales más apreciados del entorno coruñés por su combinación de litoral, zonas verdes y servicios. Sus playas, paseos y espacios naturales conviven con una oferta educativa, deportiva y comercial que permite desarrollar buena parte de la vida cotidiana sin necesidad de desplazarse constantemente a la capital.

El parque Rosalía Mera, un proyecto ligado a su historia familiar

Uno de los ejemplos más visibles del vínculo de Sandra Ortega con la zona es el parque Rosalía Mera, un espacio verde público promovido en memoria de su madre. Inaugurado en 2024, ocupa más de 20.000 metros cuadrados en el entorno de Santa Cruz, dentro de Oleiros.

La empresaria cedió los terrenos, en los que estaba prevista la construcción de 88 viviendas, para destinarlos al disfrute de los vecinos. También asumió el coste de las obras, estimado en unos 800.000 euros, y el mantenimiento inicial del recinto. El parque incorpora vegetación, elementos para favorecer la biodiversidad y espacios de uso vecinal, con una intervención que busca respetar parte de los elementos preexistentes de la parcela.

En septiembre de 2025, Sandra volvió a vincularse al proyecto con la financiación de un documental sobre el parque, titulado Con outra ollada, en el que participa con su voz. Su decisión de no acudir a la presentación pública fue coherente con una forma de actuar que se repite a lo largo de su trayectoria: impulsar iniciativas sin convertirlas en una plataforma para su propia exposición mediática.