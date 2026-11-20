La tecnología se ha integrado por completo en nuestras vidas y, desde hace tiempo, forma parte de nuestras rutinas diarias. En COOL siempre hemos seguido de cerca aquellos gadgets que realmente merecen la pena y que consiguen hacernos la vida más sencilla. Y es que, al igual que prestamos atención al cuidado de nuestra piel, nuestro cabello también merece un lugar especial en nuestra rutina. Por eso, la presencia de Dreame en la fiesta de COOL no podía faltar. La firma ha querido acompañarnos en esta cita y, además, ha sorteado tres de sus productos entre los invitados. Para descubrir más sobre su filosofía, conocer sus propuestas y profundizar en el universo de la marca, hemos hablado con Fátima Moreno, PR & Marketing Manager de Dreame.